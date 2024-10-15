Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıs’taki eski eserlerle ilgili çalışmaları sürüyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi, adanın her iki tarafındaki eski eserler üzerindeki koruma çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Mormenekşe köyündeki Aziz Georgios Kilisesi’ndeki koruma çalışması tamamlandı.

Tuncay ayrıca, Mormenekşe köyünde bulunan taş oymalarıyla bilinen tarihi ev ve yine bu yerleşim yerindeki tarihi rüzgar değirmeninde de 2025 yılı içerisinde koruma çalışması yapılacağı bilgisini verdi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları ve komite mensupları, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ile teknik ekibin katılımıyla Mormenekşe’deki Aziz Georgios Kilisesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında katılımcılara eserin tarihi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, tarihi eser üzerinde yapılan koruma çalışması sırasında uzmanlar tarafından gün yüzüne çıkarılan çiftçilere bereket getirmesi amacıyla duvarlara kazılmış tarihi kara saban grafitileri ve yelkenli gemi grafitisi ziyaretçilere gösterildi.

-“Tera Camisi’nde koruma çalışması tamamlanma aşamasına geldi”

Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta çalışma yürüttüğü eserlerden biri olan tarihi Tera Camisi’nde koruma çalışmasının da tamamlanma aşamasına geldiğini, çalışmanın bitmesiyle birlikte bu tarihi camiye önümüzdeki ay ziyaret düzenleneceğini, burada etkinlik yapılacağını kaydetti.

Tuncay, her iki eserdeki koruma çalışmasının, Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.