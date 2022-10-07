Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerini kabul ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 2022 yılına yönelik olarak “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, toplam 731 bin 150TL tutarında mali yardım yapacak. Güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerini desteklemek amacıyla Kültür Dairesi tarafından her yıl yapılan mali yardımlar için, bu yıl 4-18 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru kabul ediliyor.





Kültür Dairesi’nde 18 Ekim 2022 tarihine kadar randevu usulüyle alınacak müracaatlar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve Perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında kabul edilecek.



Tüzük kapsamında ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş ve faal olan derneklerin başvurabileceği mali yardımlar, dernekler tarafından 1 Haziran 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler için yapılacak.



Sunulacak projenin toplam maliyeti en fazla 146 bin 230TL, katkı miktarı da en fazla 73 bin 115 TL olacak



Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin, Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanılacak toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırılmakta olduğu ve ilgili bütçe kaleminin de 731 bin 150TL olduğu duyuruldu.



Kültür Dairesi’nin tüzük kapsamında yapacağı mali katkılardan yararlanmak amacıyla dernek tarafından sunulacak bir projenin toplam maliyetinin en fazla 146 bin 230TL ve bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının da en fazla 73 bin 115 TL olacağının altı çizildi. Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin iki veya bir projeyle başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek en fazla katkı miktarının da 73 bin 115 TL olacağına dikkat çekildi.



-Güncellenen Başvuru Rehberi, Başvuru Formu ve Proje Kabul Formu Kültür Dairesi'ne e-posta gönderilerek talep edilecek



Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ile ilgili evrakların 2022 yılı için güncellendiği ve başvuruların güncel formlarla yapılması gerektiği vurgulandı. Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi 2022 ile Başvuru Formu 2022 ve Proje Kabul Formu 2022 isimli dokümanlar Kültür Dairesi’nin



-Başvurular Tüzük çerçevesinde Kültür Dairesi Müdürü başkanlığında, 12 üyeden oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirecek



Tüzük kapsamında 12 üyeden ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında oluşturulan Değerlendirme Komisyonu’nda, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Mavişe Pınar Uysal, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Mutlu Ateş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu temsilcisi Ayhan Bıçaklı ile Kültür Dairesi’nin Kültür Sanat Danışma Kurulu’na seçimle gelen edebiyat alanından Serkan Soyalan, müzik Alanından Aytaç Çağın, sahne (gösteri) sanatları alanından Süleyman Şakar, görsel sanatlardan Özhan Özatay ile halk bilimi ve araştırmacılardan Refik Hazır görev yapıyor.



Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor. Kültür Dairesi’nde 18 Ekim 2022 tarihine kadar randevu usulüyle alınacak müracaatlar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve Perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında kabul edilecek.Tüzük kapsamında ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş ve faal olan derneklerin başvurabileceği mali yardımlar, dernekler tarafından 1 Haziran 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler için yapılacak.Sunulacak projenin toplam maliyeti en fazla 146 bin 230TL, katkı miktarı da en fazla 73 bin 115 TL olacakGüzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin, Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanılacak toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırılmakta olduğu ve ilgili bütçe kaleminin de 731 bin 150TL olduğu duyuruldu.Kültür Dairesi’nin tüzük kapsamında yapacağı mali katkılardan yararlanmak amacıyla dernek tarafından sunulacak bir projenin toplam maliyetinin en fazla 146 bin 230TL ve bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının da en fazla 73 bin 115 TL olacağının altı çizildi. Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin iki veya bir projeyle başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek en fazla katkı miktarının da 73 bin 115 TL olacağına dikkat çekildi.Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ile ilgili evrakların 2022 yılı için güncellendiği ve başvuruların güncel formlarla yapılması gerektiği vurgulandı. Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi 2022 ile Başvuru Formu 2022 ve Proje Kabul Formu 2022 isimli dokümanlar Kültür Dairesi’nin [email protected] adresine e-posta gönderilerek talep edilebileceği duyuruldu ve başvuruların bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğine işaret edildi.Tüzük kapsamında 12 üyeden ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında oluşturulan Değerlendirme Komisyonu’nda, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Mavişe Pınar Uysal, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Mutlu Ateş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu temsilcisi Ayhan Bıçaklı ile Kültür Dairesi’nin Kültür Sanat Danışma Kurulu’na seçimle gelen edebiyat alanından Serkan Soyalan, müzik Alanından Aytaç Çağın, sahne (gösteri) sanatları alanından Süleyman Şakar, görsel sanatlardan Özhan Özatay ile halk bilimi ve araştırmacılardan Refik Hazır görev yapıyor.Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.