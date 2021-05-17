Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türkiye’de Numizmatikçi ve Sosyolog Özgür Honça’nın, Kraliçe II Elizabeth’in bugüne kadar üzerinde portresi bulunan, Kraliçe adına basılmış 35 ülkedeki tüm paraları eksiksiz olarak bir araya getirip, bir kitapta topladığını bildirdi. Vakıf, bu kataloğun Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan temin edilebileceğini duyurdu.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, katalogda, paranın nominal değeri, basım yılı ve o dönemde Merkez Bankası yetkili başkanların imzalarının yer aldığı ve o dönemde basılan paraların bugünkü güncel değerlerinin ayrıntılı olarak belirtildiği ifade edildi.

Kataloğun renk denemeleri ve specimenler de eklenerek, 600 sayfa 1800 görselden oluştuğu kaydedilen açıklamada, kataloğun, bugüne kadar bu alanda yapılmış geniş kapsamlı ilk katalog olduğu ve eksiksiz olmasına özen gösterilip yaklaşık 3 yılda hazırlandığı bildirildi.