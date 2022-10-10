KÖDER ile Garanti BBVA’dan “41 Kadın-41 Hayat Sergisi”

KÖDER’den yapılan açıklamada, “Yaratttıklarıyla eserleriyle, emekleriyle, mücadeleleriyle, duruşlarıyla geçmişin iş yaşamı,sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınlarımızın anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla 2 yıla yakın geçmişinde belgesel gösterimleri, kitap çalışması,sergiler ve eğitim çalışmaları düzenleyerek çıktığı yolda kararlı ve aktif bir şekilde ilerleyen KÖDER’in kültür-sanata destekleriyle bilinen ülkemizde faaliyet gösteren değerli bankalardan Garanti BBVA ile birlikte düzenlediği 'Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT' sergisi 13 Ekim Perşembe günü saat 17.30’da Saçaklı Ev’de açılıyor. 41 kadına ait fotoğraf, bilgi, kişisel eşyaları ve eserlerinden oluşan sergi, halka açık olup tüm yurttaşlar sergiye davetlidir.” denildi.Sergi 14 Ekim Cuma günü mesai saatleri içerisinde ve 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’e kadar gezilebilecek.