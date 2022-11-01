"Kâmil Özay’ın Toplu Eserleri” kitap tanıtılacak

Kıbrıs Türk yazının usta kalemi Kâmil Özay’ın Toplu Eserleri” kitap tanıtımı yapılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli kalemlerinden Kâmil Özay’ın vefanın 1. yıl dönümü anısına cuma günü Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.00’de Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Bütün Eserleri” kitabının tanıtımı yapılacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur, Özay’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamda, Kâmil Özay’ın 1. ölüm yıldönümü anısına “Bütün Eserlerini” kapsayan bir kitap çıkardıklarını kaydetti. Özay, 310 sayfalık kitabın Kamil Özay’ın eşi Ayten Özay’ın maddi ve manevi desteğiyle yayımlandığını kaydetti.

Öznur, şöyle devam etti:

“Hocamızın zaman içerisinde ‘baskısı biten çok değerli eserlerini, genç kuşaklara tekrardan anımsatmak ve onlara tanıtmak,edebi kişiliğini derinlemesine incelemek isteyen araştırmacılara toplu bir kaynak olmasını’ istedik. Kıbrıs Türk Edebiyatı’na yarım yüzyıldan fazla emek vermiş bir öğretmen, yazar ve şair için ne yazsak ne söylesek azdır. O, öğrencilerine ‘el’ vererek; onlara öncülük ederek, Kıbrıs Türk Edebiyatı içinde yer almaları için uğraş vermiştir. Kaç kişi egosuna yenilmeden, genç kuşağı kendisine rakip görmeden bu kadar paylaşımcı oldu diye sorarsak, cevap; bir elin parmağını geçmez, olur. Hoca’yı büyük yapan bu idi. Etkinliğe hocamızı seven dostlarını, öğrencilerini ve tüm halkımızı davet ederiz.” ---Kamil Özay

30 Nisan 1941'de doğan Özay, Lefkoşa/Kıbrıs İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. 21 Ekim 2021'de vefat eden Özay, öğretmenlik yıllarında birçok gence fırsat vererek Kıbrıs Türk şiirine kazandırmaya çalıştı. Yıllarca, Birlik gazetesinde sanat köşesini yönetti. Türkiye’deki orta öğrenim müfredatında şiirlerine yer verildi.

Özay'ın eserleri:

"Bir Çift Göz Ağlıyor Gecede, 1965", "Aşk Damlacıkları, 1965", "Bir Kişi, 1966", "Rüya Kızı, 1982", "Beş Sesli Saz, 1983", "Çiğ Damlaları, 1984", "Sevda İle Bulut, 1985", "Yaralı Bahar, 1990", "Bir Çiçek Vardı, 2003", "Toplu Eserleri,2022" .

