Kıbrıs Türk Yazının Usta Kalemi Kâmil Özay’ın Toplu Eserleri Kitap Tanıtımı Yapıldı

22 Ekim 2021 tarihinde aramızdan ayrılan, Kıbrıs Türk Yazının en önemli kalemlerinden birisi olan Kâmil Özay’ın vefanın 1. Yıldönümünde anısına 4 Kasım Cuma günü Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) saat 11.00’de Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Bütün Eserleri” kitabının tanıtımı yapıldı. Yoğun bir ilginin olduğu etkinliğin açış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur “Kâmil Hoca’nın 1. ölüm yıldönümü anısına “Bütün Eserlerini” kapsayan bir kitap çıkarttık. 310 sayfalık kitap,çok değerli eşleri Ayten Özay hanımefendinin maddi ve manevi desteği ile yayımlandı. Hocamızın zaman içerisinde ‘baskısı biten çok değerli eserlerini, genç kuşaklara tekrardan anımsatmak ve onlara tanıtmak,edebi kişiliğini derinlemesine incelemek isteyen araştırmacılara toplu bir kaynak olmasını’ istedik.İkinci konuşmayı hocanın eşi Ayten Özay yaptı. Yazar, M.Kansu hocanın sanatı üzerine bir değerlendirme yaparken, dostu Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, onunla tanışıklığını ve dostluklarını konuklara anlatırken son konuşmayı ise Kültür Dairesi Müdüresi Şirin Zaimağaoğluları yaptı. Onu şiire nasıl teşvik ettiğini konulara anlattı. Daha sonra konulara hocanın kitapları ücretsiz dağıtılırken. AKM yönetmeni Ceyhan Özyıldız kütüphanelere dağıtılmak üzere eşinden kitapları teslim aldı.Surlar için,Surlar dışın,Dar sokakların,Yapışık evlerin,Meydanların,Konaklarm,Severim seni Lefkoşa.Bu kez işin çok zor Lefkoşa,Bir ortak karıştı sevgine.Aşkı içimdeGözleri gözlerimde,Ağustos sıcağın gibi.Yokluğu,Kış ortasında bir günün gibi.Sen saklarsın binlerce gizemleri;O yalnız bana sevgisini.Benim gönlüm sende,Onunki bendedir.Aynıdır ikinize deSevgim.Sana açtığımda gözlerimi,Savaş şarkıları söylüyordunKorku ile doluydu gönüllülerÇığlıklarla beslendi ruhumİşte kısaca çocukluğum.Beraber büyüdük,Yavaş yavaş öldük seninle.Fazla bir şey kalmadı geriye.Nerede o ya, akşamları,Sokaklarını çiğneyen insanlar,Kayboldular yasemince çocuklar,Yok oldu seve seve yediğimizArabalardaki simit helvalarıHumuslar yenmez olduUstası Muhammed öleliBeraber büyüdük,Büyüdükçe öldük seninle.Pek bir şey kalmadı eskilerden.Binalar dikildi pirilli oynadığımız hisarlara.Her şey değişti,Sen yenilendin.Lefkoşa,Yıllarımı aldın,Acılar, kederlerHep bana alıştılar.Neydi o günler,Lokmacılar kurulurdu,Sinemaya giderdik geceleri,Cambaz olurdu ipte yürüyen.Düşecek gibi gelirdi bana.Beraber büyüdük seninle,Öldük büyüdükçe.Sen yenilendin,Mahalleler kuruldu bahçelerine,Anılar betonlaştılar,Demirlere karıştılar.MutluluklarÖzlüyorum Lefkoşa,Portakal çaldığını bahçelerini,Yıkandığım Kanlı derelerini,Benzinin olmadığı,Sürdü gittiZamanı yitirdik.Geleceği düşünmez olduk.Geçmişimiz, Dönen ,Büyük insanlar yaşardı Küçücük evlerinde.Silah yerineNe oldu sana LefkoşaBüyüdünDeğiştin çokSavaş şarklıları aldıYanık türkülerin yeriniSen de uydunDeğişti dünya.Tül perdelere kavguştunLefkoşaÇok seviyorum onuDokunma.O senden olan en güzelşeyBenzesin istemiyorumKaranlık akşamalarına.Pamuk elliGüzel gözlüGösterişsiz.Geçmişini onda yaşaGüzel olan ne varsaBulacaksın o kızdaSokaklarda bir kızSevgiyiBenO kızı arıyorum.Saat gecenin üçüDalıp gitmişimGözlerinde yaşadığım geceyeGece yorgunGece tutsakYıllar çok yıllarGecedeki gözlerine sığdılarBen çocuktum,Geceler kocamanLingiri oynarken Hisarda,Saat gecenin üçü, dalıp gitmişim,Gözlerinde yaşadığım geceye.Kim bilir belki de,Dudaklarına benzerdi fincanlar.Sanki seni yaşardımYarım şilineArab’ın sinemasında.İki film görüpBir gazoz içtiğim akşamlarSaat gecenin üçüDalıp gitmişim geceye.Yapılan ilk ev bizimdi.Maronid’in bahçeyeBir ara yoldan geçerdim.Komşumuz Yenicami’yeDoğmamış gözlerin,İlaç gibi gelirdi korkularımaSaat karanlığın üçü,Lefkoşa’nın mahalleleriniGece bir gömlek giydiSabah,İncitmiyor insanı,Benziyor Çoroniğin küfürlerine