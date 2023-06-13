Kıbrıs Türk yazın sanatı Bakü’de tanıtıldı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun girişimiyle yapılan tanıtımın ilk kez yapıldığı açıklandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalde, Kültür Dairesi’ni temsilen Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Yazar Ceyhan Özyıldız ile Kıbrıs Türk yazın sanatını temsilen Şair Yazar Serkan Soyalan yer aldı.

Her gün bir Türk devletinin edebiyatının tanıtıldığı festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde, Özyıldız ve Soyalan Kıbrıs Türk şiir ve edebiyatının dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgi vererek yapıtlardan örnekler okudu. Söyleşiler sonunda Özyıldız ve Soyalan dinleyicilere kitaplarını imzalayıp hediye etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer’in de eşlik ettiği KKTC heyeti, Kıbrıs’tan getirdikleri Kıbrıs Türk yazın sanatını temsil eden kitapları Azerbaycan Milli Kütüphanesi’ne hediye etti.

Görüşmede KKTC Milli Kütüphanesi ile Azerbaycan Milli Kütüphanesi’nin işbirliği yapması konusunda mutabık kalındı.

Bu iş birliği çerçevesinde karşılıklı kitap paylaşımlarında bulunulması ve her iki kütüphanede ülkeler adına kitap bölümleri açılması kararlaştırıldı.

Heyet Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi’ni de ziyaret ederek Merkez Başkanı Afad Mesud ile de görüştü.