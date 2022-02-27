Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” üç ülkede finalist

“Teslimat”, Türkiye’de İzmir’de düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin “Kısa Candır Ulusal Kısa Film Yarışması”na seçilen 7 finalist filmden biri olmayı başarırken, “Teslimat”, Bangladeş’teki ilk gösterimini bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Dakka Uluslararası Bağımsız Kısa Filmler Festivali”nde yapacak, ayrıca İspanya’nın İbiza adasında yapılan “Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza” adlı festivalde de finalist oldu

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, Türkiye, Bangladeş ve İspanya’da düzenlenen üç uluslararası film festivalinde finalist oldu.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği, çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”ın dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 55’e, gösterileceği ülke sayısı ise 14’e yükseldi.

“Teslimat”, bugüne kadar İtalya, İspanya ve Porto Riko’dan 7 uluslararası ödül kazandı. Yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun yaptığı “Teslimat”, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde İzel Seylani yer alıyor.

TÜRKİYE’DE KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ’NDE FİNALİST

“Teslimat”, Türkiye’de İzmir’de düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin “Kısa Candır Ulusal Kısa Film Yarışması”na seçilen 7 finalist filmden biri olmayı başardı. 27 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin gösterimleri, İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Bu yıl teması “sınırlar” olarak belirlenen festival çerçevesinde 7 farklı yarışma seçkisinde 28 ülkeden 98 film yarışacak. “Teslimat”, festival çerçevesinde 5 Mart Cumartesi ve 7 Mart Pazartesi günü gösterilecek.

İSTANBUL’DA İFSAK'DA GÖSTERİLECEK

Teslimat, Mart ayında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından organize edilen kısa film festivalinde de gösterilecek. Bu yıl 7 – 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. İFSAK Kısa Film Festivali’nin gösterimleri Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak. Teslimat, 13 Mart Pazar günü “Dünya Festivalleri’nden Göç Temalı Filmler” seçkisinde sinemaseverlerle buluşacak.

BANGLADEŞ’TE İLK GÖSTERİM

“Teslimat”, Bangladeş’teki ilk gösterimini bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Dakka Uluslararası Bağımsız Kısa Filmler Festivali”nde yapacak. 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Ulusal Müze’de gerçekleştirilecek olan festivalde, dünyanın çeşitli ülkelerinden kısa filmler gösterilecek. “Teslimat” Bangladeş Kısa Film Formu tarafından organize edilen ve bölgenin önemli sinema etkinliklerinden biri olan festivalin uluslararası yarışmasında finalist olarak yer alıyor.

İBİZA’DA DA YARIŞACAK

“Teslimat”, İspanya’nın İbiza adasında yapılan “Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza” adlı festivalde de finalist oldu. Kısa adı “İbiza Cinefest” olan festival, bu yıl 11- 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen festival, Covid 19 önlemlerine uyularak yüz yüze gerçekleştirilecek. Festivalin uluslararası yarışmasında finalist olan 24 kısa filmden biri olan “Teslimat” 15 Mart tarihinde gösterilecek.