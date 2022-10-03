Kıbrıs Türk Şiirinin Usta Şair Altay Burağan 71.Yaşında

Kıbrıs’ın Tür şiirinin en önemli isimlerinden birisi olan şair,araştırmacı,çevreci dostum Altay Burağan 71. Yaşında. Düzgün Türkçesi, akıcı şiir dili, betimleyici şiirsel dünyası ile kendine özgün doğa ve barış şiirleri ile Kıbrıs Türk yazının usta şairi arasında yer alan yazar hem şiirleriyle hem de araştırmalarıyla ülkemiz kültürüne büyük katkılar yapmış ve yapmaktadır. Değerli yazarımıza sağlıklı, huzurlu bol üretimli yaşlar dileriz.Gökyüzünü delip geçen,Rüzgarlarla duvar olanYemyeşile kucak açmışSent Hiliaryon’daŞimdi sabah oluyor.Templos’a inen vadilerde,Zaman durmuş,Sisler,beyaz beyaz akıyor,Uyuyor zeytniler,harnıplarVe sandal ağaçları.Bir gölge yol buluyor,Dolaşıyor usul usul,Yalçın yamaçlarındaBeşparmakların.Göz gözü görmez sisler içinde,Islık seinin titrek dalgasında.Harnıp buduyor, zeytin aşılıyor,Bu, sen misin Ali Hoca?.Kara bulutlar iniyor.Hafif esen yel eşliğinde.Daha aşağıya,daha düzlüklere.Dinazor ağzı kepçelerTuzla buz ediyor kayalıkları.Binlerce yılda oluşmuş,Yaşlı zeytinlikleri.Rüzgarın,Tozunu alamadığı yamaçlar,Teknolojiye teslim.Sökülen ağaç dostların hesabı yok.Ne zeytinin, ne de harnıbın,Artık rüzgarlar,Türkü söylemeyecekBu yamaçlardaSen nerdesin Ali Hoca?Sesleri dinmiş uçan kuşların,Su sızmıyor şinyaların kökünden.Son soluğnu verirkenKara toprağın kara böcekleri,Kara yılanları.Bir yokoluş türküsü,Bir yeşil kıyımı yansıyorBelleklre.Artık keçi yollarında,Yok yürüyen,koşan gölgeler,Efsaneler gibi.Sen nerdesin Ali Hoca.Kınalı kuzular,artık melemiyor,Bahar çiçekleri açmıyorYollarında köyünün.Ne bahçeler kaldı yarına,Ne de horoz laleleri,Taşlı tarlalardan toplandığın.Binlerce çalının,tülümbeninÇevreye yayılan,Doğal parfümleri de kalmadı,Zehirlerden,hormonlardan.Sen ne diyorsun Ali hoca?Özledik seni Ali Hoca,Güven veren gülüşünüHırsızlara dur değişini,Doğa düşmanlarına,Veryansın edişini.Özledik seni be Ali hoca.Bir şövalye olup,Uzun mızrakla,Yürü haramiler üstüne.Bir deli poyraz olEs BeşparmaklardanAkdenize doğru.9.10.17 Altay BurağanUzaklarda bir yerlerde Beni çeken bir şeyler var,Dağlayan yüreğimiTutuşturan duygu dağarcığımı.Bir tutkudur özlem,Bazen denizde dalga, ovalarda yel.Bazen de dağ başlarındaBelki de kardır özlem..Yağmura hasretim, suya hasretimDilim damağıma yapıştığı anTutamam kendimiAlev alev yanarımMesarya Ovası'ndaSığınacak bir şemsiye ağaç ararım.Ak giysili güvercinlerdir özlediğimKanat çırpışlarıdır kamçılayan ruhumuUzanabilmek için dostluğa, kardeşliğeSavaşsız geleceğe.Yelken açtım özlemlere,Duyumsamak için sevgi ve hoşgörüyü.Algılamak için sevdayıVe unutulan vefayı.Rüzgârı doldurmuşum yelkenimeKonuğuyum erdemin,Konuğuyum mutluluğun.Özlemimdir ışıkTutuşturan yürek telleriniAydınlatan dünya ufuklarınıCan için, canan içinBütün insanlık için.Yelken açtım özlemlere,Bir tadımlık, biricimBir dokunuş, bir öpüşYeniden birlikte olmak için.Yürekler kabardıkçaSevdalar yaşandıkçaDünya tersinden dönmüyor yaHep yakacak özlemler Dünya durdukça.Altay BurağanDağlardı arda kalanOvalar uçup gittikten sonra.Masmavi çizgisinde Akdeniz'inKıyılar talan edilmişBetondan duvarlar örülmüş.Beşparmaklardı bize kalanÖylece inandıkHeyhat, yanılmışız.Dağlarımda yok artık rengiTavşankulaklarınm, ladenlerin,Tepelerimde kokusu yitmişKekiklerin, tülümbelerin.Ne siluetleri kalmış, ne de kendileriServilerin, sandal ağaçlarının.Tutuşan yüreğim soruyorBu gidiş nereye?Binlerce yıllık doğal örtüKaldırılıyor göz göre göre,Kimse sormuyor bu gidişin sonunu.Dağlar yok olunca,Ormanlar yakılınca,Ve çevre bitihlinceNeyi görecek, neyi duyacağız?Bir göktaşı gibi sessiz ve renksizVe kokusuz, duygusuz bir mekân.Tutuşur yüreğimHesapsız gidişlere.Tüketince doğayıArtık toprağın yeşili,Denizin ve göğün mavisi,Nasıl renk çalar gözümüze?Doğayla birlikte çıkmışsak yolaNasıl terkederiz dostumuzuBir uygarlık masalına?Altay BurağanYaşatmak için yaşayanlara, Yaşama değer katanlara, Yaşamım ortaya koyanlara, Saygı duyarım.Tutuşan gönüllere su,Açlık çekenlere aş,Kuruyan yüreklere can verenlere,Saygı duyarım.Altay BurağanDoğa dostu Zehra Karamustafa'mn anısına..Bir Yeşilada hikayesi sarmıştı Senin de benliğini, Çünkü yeşildi bu ada Yüzyıllar boyu. Bu adanın adıSan ada olmamalıydı.Çok çalıştın, çok uğraştınBir küçük Yeşilada için de olsa.Yine de ne mutlu sana ki,Sultan Çukuru'nunKocaman olmuş ağaçları,Kuşlara yuva,Börtü böceğe yem, yiyecek yatağı.Bir serin rüzgar esiyor O yeşilliğin arasından, Kupkuru Gönyeli tepelerine doğru.Kuşlar,Sana yaptıkları bestelerindeEn içten teşekkürlerini sunuyor.Kıbrıslınız henüz Yeşilada olamadıNe yazık ki.Bıraktığın yerdeyiz hâlâ.Sen oralarda uyumaya devam et,Yeşilada olduğu zaman bu san ada,Kuş sesleri seniZaten uyandırmış olacak.Altay BurağanBir mum ışığında çıktık yola Ulaşmak için sonsuzluğa, "İnsanım" diyen herkesin ereği olmalı 1 muma katmak 1 mum daha.Gün gelip milyonlarca ışık,Seller gibi akmalıGeleceğin sevgi, dostlukVe hoşgörü vadisine.Aydınlatmalı yüzyılların karanlığını,Ve ulaştırabilmen insanlığıO mutluluk evrenine.Altay BurağanÖnceleri,Düşman kurşunları kırardı fidanlarımızı.Artık zaman değişti,Kanserden kırılıyor insanlarımız,Gencecik fidanlarımız.Hiç kurşun atılmadan,Pusu kurulmadan,Gözümüzün içine baka baka,Eksiliyor insanlarımız.Altay BurağanYeşeren ovalarda, umudu görüyoruz,Başağa durmuş ekindeSevgiyi.Masmavi göklerde, geleceğini yurdumuzun.Bugün biziz, Yarınsa çocuklarımız. Yüreklerimizde sevgi, Gönlümüzde hoşgörü, Gözbebeklerimizde Geleceğin umudu saklı. Çalışacağız ve başaracağız Mutlu yarınlar için.Süzülüp o kapkara ipekler arasından,Bir karayılan gibi akıp daGöğsümün en sıcak,En devinimli köşesine;Daha dur gelme ölüm,Daha yaşanacak ne çok yıllar var,Daha aşılacak nice yollar var.Dur ölüm,Daha gün batımına hayli zaman var.Altay BurağanBarış olmasın çocukların adlarıSavaşı çağrıştırıyor bana,Umut olmasın çocukların adlarıUmutsuzluğu,Karamsarlığı anımsatıyor bana.Sevgi de olmasın çocuklarm adlanSevgisizliği,Nefreti hatırlatıyor bana.Su olsun, toprak olsun Yıldız olsun, evren olsun. Bırakalım çocukların adları Hep kendileri olsun, Hep insan olsun Hep geleceğimiz olsun.Altay BurağanSevgisiz dönen dünyalar,Boş teneke kutularBeyinsiz beyinlerİnsanlık dışı,Ne acı.Altay Burağan2 Ekim 1951 tarihinde Baf kazasının Tabanlı (İstinco) köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokul ve liseyi Lefkoşa'da okudu. 1976 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi müdürlüklerinde tarım uzmanı olarak görev yaptı.KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya, Türk Edebiyatları Kurumu) Vakfı yönetim kurulu üyesi olup, Vakfın Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı tanıtma ve diğer Türk edebiyatlarını tanıma konusundaki etkinliklerine katılmaktadır.Barış, çevre, sevgi, dostluk, hoşgörü, kardeşlik ve yurt temalı şiirler yazmaktadır.1-Uçun Kuşlar Uçun Barışa Doğru, Lefkoşa, 19972-Yaşasın Dünya,Lefkoşa, 20003-Bir İçim Akdeniz,Lefkoşa, 20034-Sevgi Yağmurları.Bakü.20055-Yelken Açtım Özlemlere. 20086-Poyraz’ın Çığlığı, 20156-İzler Silinmeden -1- ,2010 (Mahmut İslamoğlu, Eralp Adanır, Şevket Öznur’la birlikte)7--İzler Silinmeden -2- ,2012 Mahmut İslamoğlu, Eralp Adanır, Şevket Öznur’la birlikte8--İzler Silinmeden -3- ,2014 Mahmut İslamoğlu, Eralp Adanır, Şevket Öznur’la birlikte