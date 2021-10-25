Kıbrıs Türk Şiirinin Dev Şairi Kâmil Özay’ın Ardından

Dostlarımız, büyük yazarlarımız, günden güne bu topraklardan sonsuzluğa doğru göç etmekte

Bu yıl için Mehmet Ertuğ,Oğuz Yorgancıoğlu hocanın ardından 20 Ekimi 21 Ekime bağlayan gece sabah 1.30 gibi hocanın eşi Ayten Özay hanımefendiden aldığımız bir mesaj ile hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Bir büyük dostumuz, hocamız aramızdan ayrılmıştı. Bazan insan yaşanan böylesi üzüntüler sonrası söyleyecek söz bulamaz, dilli tutulur. Son olarak hocayla Haziran ayında düzenlediğimiz “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” töreninde buluşmuştuk. Hocaya “Onur Ödüllü ”nünü pek taktim etmiştim. Çok mutlu olmuştu, gururun ve mutluluğun resmini o gece anlatamayız, ancak yaşanır. O gece için Ali Nesim’e şu şiiri yazmıştı. “Ali NesimGüneşler, yağmurlar, rüzgarlar, kuşlar, ve ne varsaSelamlarımı götürsün eğer duyulursa sesimToprağın bol, yattığın yer nur, mekanın cennet olsunSevgili Ali Nesim.”Evet hoca Cuma günkü cenaze töreninden sonra kadim dostu Ali Nesim hocayla artık buluştu. Hocayı çok özleyeceğiz. Kıbrıs Türk Edebiyatına yapmış olduğu katkıları ve yetiştirdiği öğrenciler için ona sonsuz teşekkürler.(Lefkoşa,1941-2021)1941 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde yaptı. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda;1961-62: Baf Kurtuluş Lisesi1964-67:Bayraktar Ortaokulu1967-70.Akıncılar Ortaokulu1970-75:Gönendere Ortaokulu1975-1991:Şehit Hüseyin Ruso Ortaokullarında ö öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Öğretmenliği yıllarında bir çok gence fırsat vererek Kıbrıs Türk Şiiri’ne kazandırmaya çalıştı. Bugüne kadar 9 tane yayımlanmış kitabı vardır. Türkiyedeki orta 3 ders kitabında şiirlerine yer verildi. Sevgi şairi olarak bilinmesine karşın, şiirlerine bakılırsa yüreği insan sevgisiyle dolu olduğu görülür. Onun için en yüce değer insandır ve insan sevdiğince insandır. Hoca’nın yaşam felsefesine göre kendisinin durduğu yer; Ne sağ, ne de sol, insanlığın olduğu noktadır.1-Bir Çift Göz Ağlıyor Gecede,19652-Aşk Damlacıkları,19653-Bir Kişi, 19664-Rüya Kızı, 19825-Beş Sesli Saz, 19836-Çiğ Damlaları, 19847-Sevda ile Bulut, 19858-Yaralı Bahar,9-Bir Çiçek Vardı,2003Gözlerine dolarsa yaşlarBende yağmurlar başlarSakın sallama saçlarınıBeni rüzgarlar kaparEn büyük kusurumBilmem ben giyinmesini,Boyamam ayakkabılarımı.Kravatı pek takmam.Elbiselerim ütüsüzdür genellikle.Ama ben severim insanları.Saçımı ne tararım,Ne de keserim gününe göre.Sakalıma hiç aldırmam.Yakalarım kirli dolaşırım.Ama ben kırmam gönülleri.Bazen koparırım ayakkabımın bağını,Bağlarım koptuğu yerden.Zaman zaman yakarım pantolonumu.Yere atarım sigara küllerini.Ama ben bir tabut geçerse ağlarım.Kusurlarımı bitiremem saymakla.Hiç hoşuma gitmez,Kırılmak, incinmek...Ama yine de en büyük kusurum,Seni sevmek.Bir çiçek vardı,Güzel,kokulu,büyülü,yaşıyordu topraktan aldığı gıdaylauzuyordu damarlarına giden kanla.boyu aşınca bulutları,komşu olunca yıldızlarlakendini güneşe akraba sandı,baktı aşağılara,beslendiği topraktan utandı.çekti köklerini,kirden, tozdan, çamurdan kurtardı.bıraktı kendini rüzgarlara.yağmurlarda ıslandı,sonra üşüdü birden,yaprakları dağıldı.ısınmak istedi,yaklaştığı güneşten yandı.bilemedi,topraksız rüzgarın sert olduğunu.anlayamadı,yıldızların yıldızlarla konuştuğunu.günlerce savruldu boşluklarda,kayalardan başka bir şey yoktu dağlarda.sonra kesiliverdi birden rüzgarlar,duruverdi yağmurlar,düşerken aşağılara,güzel,kokulu,büyülü çiçekten kalanlar ağladılar.toprağa düşüyoruz derken yapraklar;gittiler,güneşe mutlulukla gülümseyen,bir dikene takıldılar.