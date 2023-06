Kıbrıs Tiyatro Festivali yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 19’uncusu bu yıl 5-24 Haziran tarihlerinde seyircisiyle buluşacak.Merkez Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan programa göre, festival kapsamında bu yıl 10 oyun sahnelenecek.Festival biletleri bugün 14.00’te www.biletinial.com internet sitesi üzerinden satışa çıktı. Biletler ayrıca Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan da satın alınabilecek.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Festival Onur Başkanı Mehmet Harmancı basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu kadar önemli bir sanat organizasyonunun 19’uncusunu düzenlemenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.Konuşmasında depreme işaret eden ve festivali büyük bir hüzünle yaptıklarını kaydeden Harmancı, bu yılki oyunların 6 Şubat’ta yitirilenler anısına oynanacağını ifade etti.Bu yıl Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan oyunlara ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Harmancı, festivali düzenlemenin her yıl daha da zorlaştığını belirtti.Harmancı, festival ana sponsoru Pro Temizlik, konaklama sponsoru Grand Pasha Hotel, salon sponsoru Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsor Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsoru Northern Travel’e teşekkür etti.Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber de konuşmasına görevinin ne kadar zor olduğunu bildiğini söyleyerek başladı.Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun usta isimlerinin kendilerine büyük bir miras bıraktığını anlatan Karabiber, büyük zorluklar içinde festivali 19’uncu yılına taşıdıklarını anlattı.Bu yıl Lefkoşa Belediye tiyatrosunun iki oyununun festival kapsamında prömiyerini yapacağını ileten Karabiber, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan oyunların da festivalde sahneleneceğini söyledi.Deprem dolayısıyla bir dönem festivali yapmaktan vazgeçme noktasında geldiklerini de ifade eden Karabiber, topluma moral vermek için festivali yapmaya karar verdiklerini kaydetti.Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut da festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.1999 depreminde göçük altında kalan ve her şeyini kaybeden biri olarak, insanları sanat, spor ve birlikteliğin iyileştirdiğini iyi bildiğini anlatan Aykut, bu yüzden festivali düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.Festival Repertuvar Sorumlusu Aliye Ummanel ise “Festivali hayatın çok fazla üzerimize geldiği bu dönem, bir moral olması umuduyla düzenliyoruz. Umarım hepimize iyi gelir” dedi.Başta ekonomik koşullar nedeniyle olmak üzere festivali yapmanın her yıl daha da zorlaştığını aktaran Ummanel, öte yandan bu durumun elde olanın kıymetini artırdığına işaret etti.Ummanel daha sonra oyunlar hakkında bilgi verdi. İstanbul Şehir tiyatrolarından gelen oyunların bir yandan insanı acıtan bir yandan güldüren oyunlar olduğunu anlatan Ummanel, “birlikte gülmek, birlikte iyileşmenin önemli bir parçası” dedi.Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun iki oyunu, Parkta Güzel Bir Gün ve Uçan Bisiklet’in festivalde prömiyerini yapacağını da kaydeden Ummanel, yine LBT oyunu Paraya Hayır’ın ise festivalle birlikte daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşma şansı elde edeceğini söyledi.Konuşmasında diğer oyunları da sıralayan Ummanel, “Festival heyecanı ve prömiyer heyecanının birlikte olduğu bir Haziran ayı bizi bekliyor” dedi.Daha sonra festival sponsorlarından Pro Temizlik adına Çağan Alganer, Paşa Grup adına Eylül Özbilen, Rauf Denktaş Üniversitesi adına Ender Denktaş Vangöl ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi adına Mustafa Kelebek konuşma yaparak festivalin parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.-Festival programı5 Haziran Pazartesi- İstanbul Şehir Tiyatroları / Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin7 Haziran Çarşamba- İstanbul Şehir Tiyatroları / Oscar10 Haziran Cumartesi- İstanbul Şehir Tiyatroları / Bir Gün Ayakkabımın Teki (çocuk oyunu)13 Haziran Salı – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu/ Paraya Hayır16 Haziran Cuma – İzmir Şehir Tiyatroları / 3 Nalla 1 At17 Haziran Cumartesi – İzmir Şehir Tiyatrosu / Soytarılar Okulu (çocuk oyunu)20 Haziran Salı- Nilüfer Kent Tiyatrosu / Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu23 Haziran Cuma- Antilogos Tiyatrosu/ Red Peter24 Haziran Cumartesi- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu / Uçan Bisiklet (çocuk oyunu)24 Haziran Cumartesi- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu / Parkta Güzel Bir Gün