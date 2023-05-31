Kıbrıs Sanat Derneği XIII. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Sanat Derneği’nin XIII. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda gündem gereği, geçici divan başkanı ile iki sekreter seçildi. Dernek başkanı Aytaç Çağın’ın faaliyet raporunu sunumundan sonra rapor oy birliği ile onaylandı. Mali rapor, sayman Hüseyin Menteşoğlu tarafından sunuldu. Mali rapor oy birliği ile onaylandıktan sonra, kurulların seçimine geçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulları oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu
Başkan : Aytaç Çağın ,
Yazman: Gülay Emin,
Sayman:Hüseyin Menteşoğlu,
Üye: Ulus Süleyman Kaymak
Üye: Dr. Gülizar Eroğlu
Yedek Üye: Zarifşen Menteşoğlu
Yedek Üye: Şerif Hanım Çağın
Denetleme kurulu
Başkan: Müesser Özergin
Üye: Selma Tantura
Üye: Canev Akal
Disiplin Kurulu
Başkan: Necla Misli
Üye: Gönül Gültekin
Üye: Zehra Kaymak
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