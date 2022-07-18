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Kıbrıs Mutfağından Yemek Keyfine Yolculuk Kitabı Çıktı

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Kıbrıs Mutfağından Yemek Keyfine Yolculuk Kitabı Çıktı
 
Zehra  Eliçin, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan 190 sayfalık renkli basım “Kıbrıs Mutfağından Yemek Keyfine Yolculuk” adlı kitabı geçen günlerde okuyucuyla buluştu.
Yaşamak biraz da yemek demektir. Sırasında, sağlıklı bir kişinin, ağız tadıyla birkaç lokma bir şeyler yemesi kadar mutluluk düşünülmez. Dünyada çeşitli zevklerin yanında yemek zevki de küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Fakat kişide yalnız yemek zevki olması yeterli değildir. Zevkle yenecek yemeğin hazırlanmasını bilmek de gerekir.


Güzel ve kaliteli yemek pişirmek kültür yönünden gelişmiş uluslara, toplumlara özgüdür. Bu zevk Türk ulusunda o denli yüksektir ki dünyadaki ulusların hiçbirisiyle kıyaslanamaz.
Kıbrıs Türk Toplumu da yüksek kültürüne sahip Türk ulu-sunun bir parçası olarak bu alanda hatırı sayılır bir ilerleme göstermiştir. Yüzyıllar boyunca Anayurttan ayrı yaşamasına rağmen bu kültürü sürdürmüş, bir yandan yeni buluşları, öte yandan çevredeki malzeme ile kendine özgü yemek türleri oluşturmuştur.


Son yıllarda Kıbrıs Türk mutfağını veya Kıbrıs Mutfağını yaşatmak için bir sürü eser yayımlandı. Zehra hanımın da bu eseri yaşlılardan öğrendiği birçok tarifi bizlere fotoğraflı ve tarifli sunuyor. Özellikle yemek yapmasını seven veya genç kuşaklardan Kıbrıs yemeklerini öğrenmek isteyen birçok insana hitap eden eseri okumanızı salık veririz.


Taze nane gurutmadım
Yarim seni unutmadım
Sen birgün gaçalı
Gözyaşları gurutmadım
 
Küp içinde unum var
Allahdan bir umudum var
O yar benim olusa
Camilere mumum var
 


 
 
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