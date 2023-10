Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 447’nci sergi

YDÜ’de yeni eğitim döneminin ilk sergisi, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilen resepsiyonla Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin yeni eğitim döneminde açtığı ilk sergi olan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışla birlikte, KKTC’yi ziyaret eden Tokat Protokol Heyeti onuruna resepsiyon verildi.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 21 akademisyen sanatçısı tarafından özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi”; resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor. 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak olan sergi; aynı zamanda, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 447’inci sergisi olma özelliği taşıyor.Kültür, sanat ve bilime verdikleri değeri vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Oluşumu’nun üniversiteleri ile bilimde; müzeleriyle kültür ve sanata; GÜNSEL ile teknoloji ve otomotivede ve daha pek çok alanda KKTC’ye eşsiz eserler verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, sesimizi evrensel dille tüm dünyaya duyuruyor. Araştırmaları, yayınları, bilim ve sanat alanındaki çalışmaları ile dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak, sesimizi tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok Türk devleti ile kültür, sanat ve bilim alanında dayanışma içindeyiz” ifadesini kullandı.TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir konuşmasına, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, sağlık, bilim ve sanat alanlarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı katkılar bizleri gururlandırıyor” sözleri ile başladı.Dt. Cüneyt Aldemir, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin birer elçisi olarak bugün burada bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve akabinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ürettiği, geliştirdiği her şeyi severek anlatacağız. Özellikle eğitim alanındaki büyük başarılarınızı gururla dile getireceğiz. KKTC’nin büyümesi demek Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi demek” ifadelerini kullandı.Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da, Kuzey Kıbrıs’a her geldiğinde değiştiğini ve büyüdüğünü gördüğünü söyleyerek bundan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.Av. Eyüp Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’ni gezdiklerini ve üretilen sanatın, bilimin bir noktadan her noktaya dağıldığını vurguladı. Eroğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde büyük başarılara imza atıyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alması hepimiz için bir gururdur. İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarıları, tüm üniversitelerimize ilham kaynağı olacaktır” dedi. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i test ettiklerini ifade eden Av. Eyüp Eroğlu, GÜNSEL’den çok etkilendiklerini dile getirdi.Yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, açılışını yaptıkları “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi” ile taçlandırdıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu “Türk dünyasından sanatçıların modern eserleri ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü ve tarihini yansıtan pek çok tarihi objeyi, zengin koleksiyonlarında aynı çatı altında toplayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri; bilimsel üretimi ve eşsiz bir sanat atmosferi ile buluşturarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Biliyor ve inanıyoruz ki, toplumlar ancak sanatın dönüştürücü gücü ile bilimin itici gücünü birleştirerek ilerleyebilir” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç de, “Sanat; insanın etrafını sarar, kendisine ve çevresine başka bir pencereden bakmasını sağlar, hayatı daha yaşanılır kılar” ifadelerini kullandı.