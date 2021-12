Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 400’üncü sergi

Bir yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Prof. Dr. Kürşad Turgut, dekanlığını yaptığı YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan sanat eserleriyle anıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı.Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen ve öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 400’üncü sergisi olma özelliği de taşıyan sergi ile Prof. Dr. Kürşad Turgut, dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan sanat eserleriyle anıldı.Alanında “Hocaların hocası” olarak anılan çok kıymetli bir bilim insanının hatırasını anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kürşad Turgut’u tanımlayan en önemli özelliğinin hayata ve insana karşı duyduğu coşku ve sevgi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu anma törenini hocamızın hayata, insana, öğrencilerine, mesleğine, sanata, müziğe duyduğu sevginin coşkusuna yakışır bir şekilde, hüzünden uzak kalarak yaşamamız gerektiğine inanıyorum.Tam da Kürşad Hocamızın isteyeceği gibi” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kürşad Turgut’un aziz hatırasının Yakın Doğu Üniversitesi'nde her zaman aynı güç ve güzellikle yaşayacağını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Değerli hocamızın, vefatından önce tamamladığı son kitabını da anısına ithafen öğrencileriyle buluşturmanın tesellisini yaşıyoruz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise Prof. Dr. Kürşad Turgut’u kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kocaman bir yıl, dört mevsim, 12 ay, 52 hafta ve 365 gün geçti fakat bizde bıraktığı acısı hala dün gibi taze” ifadelerini kullandı. Konuşmasına Prof. Dr. Kürşad Turgut’un hayatından kısa bilgilerle devam eden Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, aynı zamanda Prof. Dr. Kürşad Turgut fotoğraflarından oluşan kısa bir video paylaştı.Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocamız, her zaman sonuca odaklı düşünür, karar verir ve hemen uygulardı” dedi. Prof. Dr. Kürşad Turgut’un, 2019-2020 tarihleri arasında üstlendiği Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı görevinde oluşturduğu disiplin ve yarattığı başarıya da değinen Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocamız, yöneticilik görevine rağmen proje yapmayı ve makale yazmayı hiç bırakmadı. Her olgudan bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Son yıl aldığı Akademik Yayın Teşvik Ödülü’nü dekanlıkta öğrencilerimize hala örnek olarak gösteriyorum” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Turgut’un veteriner hekimler ve öğrencileri için yazdığı kitaplarından bahseden Prof. Dr. İntaş, “Prof. Dr. Kürşad Turgut her zaman öğrenmenin en iyi yolu yazmaktır derdi. Yazdığı Veteriner Gastroenteroloji, Veteriner Dermatoloji, Klinik Laboratuvar Teşhis ve Veteriner Kardiyoloji kitaplarının yanı sıra son olarak yazımını tamamladığı fakat baskıya yetiştiremediği İngilizce Kardiyoloji El Kitabı da baskıya hazır” dedi.Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocalarının anısına, hayallerindeki hayvan figürlerini tuvallerine yansıtan üç döneme ait birinci sınıf öğrencilerimiz, veteriner hekimliğinin aynı zamanda bir sanat olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimize ve bu anlamlı serginin hayata geçmesi için verdikleri destek nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.