Kıbrıs Kültürü büyük bir değerini daha kaybetti

Babam gibi çok sevdiğim,dost dendiğinde ilk akla gelen insanlardan birisi olan Fahri Tunalier abimizi kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içindeyim.

Zamansız gidişi her gidiş gibi insanı çok derinden yaralıyor. Fahri abiyi 2004 yılında tanıdım. Oğlu sevgili öğrencim, dostum İbrahim’i okuduğum yıllarda kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. Üniversiteye beni ziyarete gelmesiyle başlayan dostluğum o günden itibaren büyüyerek, baba-oğul ilişkisi gibi derinden sevgiyle taşlandı.

Fahri abinin çok gizli bir yönünü o yıllarda tanıma fırsatı buldum. Özellikle entelektüel yanı çok farklı bir insandı. Çok okuyan, İngilizceyi ve Türkçe anı dili gibi bilen, yazan ve çevirebilen bir insandı. Kıbrıs’ta kolay kolay bir kitabı özellikle edebiyat ve halkbilimi çevirebilecek insan sayısı bir parmağın sayısını geçmez. İngilizce bilebilirsiniz ama kültür dilini bilmek başkadır. Onu dışında ülkenin kültürünü, tarihini vb. çok detaylı bileceksiniz. Tüm bunları belleğinde taşıyan Fahri abi ayrıca müziğe olan tutkunluğu ile de bilinmektedir.

Saz çalıp, söyleyen, Kıbrıs türkülerini çok iyi bilen bir ozandı. Benim Kıbrıs Türküleri kitabımı İngilizceye çevirirken, büyük bir keyif almış, kitaba büyük katkılar koymuştu. Kısaca Fahri abi aşağıda verdiğim listede benim ve birlikte kitap çıkardığımı dostların kitaplarına hiçbir maddi katkı almadan gönülden çevirmenimiz olmuştu. Bunun dışında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden çıkan tüm kitapların, çevrilerine, adlarına büyük katkıları oldu. Sonra olarak Mehmet Levent’in kitabı “Lefkoşa Beni Duyuyor Musun?” bir ay önce onun muhteşem çevrisiyle topluma kazandırmıştır. 2019 yılında Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinde kendisine Birliğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı “Onur Ödül” vermiştik.

Fahri abi bir dost ama nasıl bir dostu, sözlükler onu anlatamaz. Etrafa yapmış olduğu yardımları buradan söylemek ayıp olur. O yaptığı yardımları kimseye söylemez ve belli etmezdi. Onun için yazılacak ve söyleyecek çok şey var ama yüreğimin üzüntüsü daha fazla sözcükle beni buluşturmuyor. Aşağıdaki listede bizlerin eserlerini yapancılarla buluşturmamızı sağladığı ve çevirisini yaptığı eserlerden bazılarıdır. Seni asla unutmayacağız koca yürekli dost Fahri abi. Işıklarda ol.

1-Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı’nda Türkler İçin Yakılan Ağıtlar (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Rumca), Halkbilimi, Lefkoşa, 2006. (Mahmut İslamoğlu’yla birlikte)

2-Kıbrıs Efsaneleri,Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2007. (İki dilli Türkçe-İngilizce) (Ali Nesim’le Birlikte)

3-Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Rumca), Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa 2007. (Mahmut İslamoğlu’yla birlikte).

4- Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarından Örnekler, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2010. (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Rumca), (Mahmut İslamoğlu’yla birlikte).

5- Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri, Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2010. (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Rumca), (Mahmut İslamoğlu’yla birlikte).

6-İzler Silinmeden, (Belgesel,VCD-kitap. ), (Mahmut İslamoğlu, Altay Burağan, Eralp Adanır’la birlikte). Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2010.

7- Kıbrıs Türk Kültür ve Kıbrıs Efsaneler, Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2011. (Ali Nesim’le Birlikte)

8- Kıbrıs Yaşamına Işık Tutan Ağıtlar,Cilt II, Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2012. (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Rumca), (Mahmut İslamoğlu’yla birlikte).

9- İzler Silinmeden II, (Belgesel,VCD-kitap. ), (Mahmut İslamoğlu, Altay Burağan, Eralp Adanır’la birlikte). Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2012.

10- İzler Silinmeden III, (Belgesel,VCD-kitap. ), (Mahmut İslamoğlu, Altay Burağan, Eralp Adanır’la birlikte). Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2013.

11-Öyküleriyle Kıbrıs Türküleri-Havaları, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Lefkoşa, 2017.

12- Kıbrıs Efsaneleri,Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2017. (Üç dilli Türkçe-İngilizce-Almanca) (Ali Nesim’le Birlikte)