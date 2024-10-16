Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nden Yalova’da sergi

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, Kültür Dairesi’nin desteği ve Yalova Belediyesi’nin ev sahipliğiyle, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde "Biz Doğayız" isimli sergiyi düzenliyor.

Sergide, doğanın sadece görsel bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda sanatçılar olarak içsel bir bağlılık ve hayal gücü kaynağı olduğu vurgulanıyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Doğal malzemelerle ve çevre dostu yaklaşımla üretilen eserlerle, doğanın güzelliğini ve sınırsız ilhamını yansıtarak, aynı zamanda onun korunması gerektiğine dair bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” denildi.

Tüm sanatseverler, bu derin bağ ve mesajı paylaşmak üzere sergimize davet edildi.

