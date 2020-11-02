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Kemal B. Caymaz’ın “SAFİR-Yegâne Aşk”, Işık  Kitabevi tarafından yayımlandı

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Kemal B. Caymaz’ın “SAFİR-Yegâne Aşk”, Işık  Kitabevi tarafından yayımlandı

Kemal B. Caymaz’ın yazıp resimlediği, fantastik roman serisi Safir’in ikinci kitabı “SAFİR-Yegâne Aşk”, Işık  Kitabevi tarafından yayımlandı.

2016 yılında yayınlanan serinin birinci kitabı “Müjdelenen Zaman”ın da yeni baskısı yapılarak, ikinci kitapla birlikte eşzamanlı olarak raflardaki yerini aldı.

Gelecek yıl dizi çekimleri başlayacak olan serinin kapak tasarımları da yenilendi. 

Ülke grafik sanatçısı Gökçe Keçeci tarafından tasarlanan yeni kapaklar ve yeni yayın ekibiyle “SAFİR- Müjdelenen Zaman” ve “SAFİR-Yegâne Aşk” kitapları Işık Kitabevinde satışa sunuldu.

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