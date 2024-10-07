Kasiyerler Ayağa belgesel gösterimi Lefke’de gerçekleştirildi

Kasiyerler Ayağa belgeselinin gösterimi, Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Lefke Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, "sendikasız, güvencesiz ve mutsuz çalıştırılmanın yarattığı sorunlara" vurgu yapan belgesel gösterimi halka açık olarak düzenlendi.

Özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara işaret eden belgeselin, emekten yana mücadelenin önemine dikkat çektiği ifade edildi.

