banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
16 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
40 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
410 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
34 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

Karikatürcülerin eserleri sergileniyor

banner476

9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah Sergisi, Girne Belediyesi binası girişindeki salonda sergilenmeye devam ediyor

Karikatürcülerin eserleri sergileniyor
  
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından, 19. Zeytin Festivali çerçevesinde düzenlenen ve 62 ülkeden 288 katılımcının 886 eser ile katıldığı, 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah Sergisi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası girişindeki salonda sergilenmeye devam ediyor.
Covid-19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Corona’ya inat, 62 ülkeden 288 karikatürcünün 887 eser ile katıldığı yarışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Ödül alanlar ve dereceye girenlerin karikatürlerinin yılsonuna kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet binasında sergilenmeye devam edeceği kaydedildi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür ve Sanat konusunda Girne halkının gelişimine katkı koymak adına bu tür organizasyonlarda lokomotif görevinde bulunduklarını söyledi.
Tüm halkın Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda bu eserleri görebileceğini dile getiren Güngördü, Uluslararası bir yarışma olan 9. Zeytin Karikatürleri ve Mizah yarışmasının sonuçlanmasının ardından sergiyi yılsonuna kadar giriş katında sergileyeceklerini belirtti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.