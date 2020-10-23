Karikatürcülerin eserleri sergileniyor

9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah Sergisi, Girne Belediyesi binası girişindeki salonda sergilenmeye devam ediyor

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından, 19. Zeytin Festivali çerçevesinde düzenlenen ve 62 ülkeden 288 katılımcının 886 eser ile katıldığı, 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah Sergisi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası girişindeki salonda sergilenmeye devam ediyor.Covid-19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Corona’ya inat, 62 ülkeden 288 karikatürcünün 887 eser ile katıldığı yarışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Ödül alanlar ve dereceye girenlerin karikatürlerinin yılsonuna kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet binasında sergilenmeye devam edeceği kaydedildi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür ve Sanat konusunda Girne halkının gelişimine katkı koymak adına bu tür organizasyonlarda lokomotif görevinde bulunduklarını söyledi.Tüm halkın Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda bu eserleri görebileceğini dile getiren Güngördü, Uluslararası bir yarışma olan 9. Zeytin Karikatürleri ve Mizah yarışmasının sonuçlanmasının ardından sergiyi yılsonuna kadar giriş katında sergileyeceklerini belirtti.