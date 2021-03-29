“Kapalı” ile muhteşem bir dönüş

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Kapalı Maraş/Varoşa konusunu irdeleyen “Kapalı” oyununu internet üzerinden seyirciyle buluşturdu

Tam bir yıl önce, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü eşiğinde perdelerini kapatmak zorunda kalan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu yıl aynı günlerde sıfırdan inşa ettiği yepyeni bir oyunla tam kadro sahnede olmayı ve ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen çevrimiçi prömiyerle seyirciyle buluşmayı başardı. Ekip, tiyatroların kapalı bulunduğu dönemi yaratıcı bir sürece girerek; yeni bir oyun metni yazarak, yeni oyun müzikleri besteleyerek, pandemi koşullarında zorlukla dekor kostüm tasarımı gerçekleştirerek değerlendirdi. Uygun koşulları yakaladığı anda oyuncular ve tüm ekip çalışmalarına başladı. Böylece, 26 Mart akşamı, her yönüyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun güçlü kadrosunun eseri olan “Kapalı” oyunu ortaya çıktı.Bu yıl 40. yılını kutlamaya hazırlanan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, tarihinin en zor dönemine girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm dünyadaki tiyatrolarda olduğu gibi perdelerini kapatmak zorunda kaldı. Bir yıl boyunca tedbirler uyarınca sürece adapte olmaya çalışarak seyirciyle buluşabilmenin çeşitli yollarını deneyen Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi, ortak akılla, seyirci ve ekip için güvenli bir şekilde hayata geçirilebilecek bir proje tasarladı. Yazar, yönetmen ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel’in kaleme aldığı ve Kapalı Maraş/Varoşa konusunu irdeleyen “Kapalı” oyunu tüm oyuncuların, monologlarla, sahnede tek başına bulunabileceği, provaların ikili çalışmalarla gerçekleştirebileceği bir prova sürecine girdi. Ekip, bu yıl, 27 Mart’ın eşiğinde, tam bir yıl aradan sonra kendi salonundan canlı yayınla prömiyer gerçekleştirmeyi başardı. Canlı yayında çevrimiçi prömiyer ülkemizde ilk kez hayata geçirildi. Lefkoşa Türk Belediyesi tüm teknik olanaklarını zorlayarak oyunun seyirciye ulaşmasını sağladı.Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kapalı” isimli oyun, Kapalı Maraş/Varoşa konusunu ilk kez sahnelerimize taşıyor. Yazar, bu oyununda da önceki oyunlarında olduğu gibi, Kıbrıs’ın önemli bir politik/insani gerçeğini evrensel bir tavırla alıyor. Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikâyelerini kovalayan oyun, savaş, göç ve yerinden edilmenin insanın varoluşu üzerindeki etkilerini ele alınıyor.Oyun rol alan Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani tek kişilik bölümlerindeki oyunculuklarıyla seyirciyi büyüledi. Osman Ateş oyun müziğini bestelerken, Özlem Deniz Yetkili bir dekor-kostüm tasarımını, Fırat Eseri ışık tasarımını Barış Argus afiş tasarımını gerçekleştirdi. Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı. Projede Ülgen Çakır mali işler, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Erhan Kurt gişe sorumlusu olarak yer aldı.