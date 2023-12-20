Kağıt sanatçılarından Ankara'da sergi...

Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (KKSD) 8. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye’deki Kâğıt Sanatçıları Derneği (KSD) iş birliğinde düzenlediği "Paper Touch 2" sergisi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerisinde açıldı. Sergi 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, sergi açılışına KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Ankara Eğitim ve Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz de katıldı.-KeçeciKıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği Başkanı Eser Keçeci Ankara’daki sergiyle ilgili “Kendimize kardeş dernek olarak gördüğümüz Türkiye Kâğıt Sanatçıları Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ilk etkinliğimiz değil ve sonuncusu da olmayacak. Her yıl daha da kapsamlı ve daha da geniş katılımlı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi.Keçeci, derneğin kuruluşundan bu günlere gelene kadar kâğıt sanatına kattıkları değerler için başta as başkan İnci Kansu olmak üzere, KKSD ve KSD’deki tüm sanatçı arkadaşlarına teşekkür etti.-PehlivanTürkiye Kâğıt Sanatçıları Derneği Başkanı Hakan Pehlivan da şöyle konuştu:“Neredeyse yirmi beş yıl önce kâğıt sanatını ve IAPMA'yı sevgili İnci Kansu'dan Gazi Üniversitesindeki bir sunumundan izlemiş ve kendisiyle tanışmıştım. Şimdi Türkiye ve Kıbrıs olarak dostluk içinde kâğıt sanatı derneklerimiz büyümekte ve yeni sanatçılarımız aramıza katılmaktadır… 'Doğa sanatçının içindedir' ya da 'Sanat ve sanatçı doğadan beslenir.' söylemleri sanat tarihinde kullanılagelmiştir. Bizim durumumuzda ise; organik kâğıdın döngüsel yolculuğu, endüstriyel ambalaj, temizlik, matbuat gibi bir süreçle başlayan kâğıdın yolculuğu, bir sanatçının ruhunu katmasıyla geri dönüşerek kalıcı bir kâğıt esere dönüşür.”Proje dahilinde KKSD ve KSD dernek üyelerinin katılımıyla Ankara’daki karma sergiye eserleriyle katılan sanatçılar şunlar:"Ae Hee Kang, Berna İşbilir Aydın, Çiğdem Özdemir, Dilek Menteş, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Fatma Özok, Feza Aygın Sanıvar, Gonca Akbudak Karacagil, Güzin Ayrancıoğlu, Hakan Pehlivan, Hülya İz Bölükoğlu, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mandana Mehrnia, Mehveş Beyidoğlu, Mine Korudağ, Mustafa Öztunç, Nur Gökbulut, Özge Gökbulut Özdemir, Özge Yücesoy, Rana Özdoğa, Selin Güneştan, Sibel Aktaş, Sükran Tümer, Nur Çağlar, Tuğba Çelebi, Tülay Pirgalıoğlu, Vedat Çolak, Zeynep Pehlivan Baskın."