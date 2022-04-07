“Kadınlar Konuşursa’ büyük alkış aldı

İskele Tiyatro Günleri’nde İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi’nin sahnelediği ‘Kadınlar Konuşursa’ isimli oyun tiyatroseverlerle buluştu





İskele Belediye Tiyatrosu’nun bu yıl ilkini düzenlediği Tiyatro Günleri devam ediyor. 27 Mart’ta başlayan ve 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri’nde önceki akşam İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi’nin sahnelediği ‘Kadınlar Konuşursa’ isimli oyun tiyatroseverlerle buluştu. Yaklaşık 80 dakika süren tek perdelik oyunda yaşarken konuş(turul)mamış kadınlar konu alındı. Oyun bitiminde büyük alkış alan ‘Kadınlar Konuşursa’ isimli oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

2019 yılında Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, 20 sene de Menemen Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği yapmış İzmirli sanatçı Metin Güler'in sanat yönetmenliğinde kurulan Tiyatro Ofisi, İskele’de önemli bir oyunla, tiyatroseverlerle buluştu. Bazen güldüren ama genellikle trajik olan ve kadınların anlatıldığı ‘Kadınlar Konuşursa’ sahnelendiği İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyenlerden büyük alkış aldı.

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği oyunda 3 kadın oyuncu; Müge Uyan, Ecem Yüksel ile Özlem Sülüden aynı sahneyi paylaştı. Oyunun müziklerini ise Sedat Utku Güçoğlu yaptı.

Umut yolculuğunda hayatını kaybetmiş Suriyeli mülteci bir kadınla, hayatta kalmak için bedenini satmak zorunda kalan konsomatris bir kadın ve şaşaalı Yeşilçam serüveninden sonra huzurevinde son bulan bir sinema aktrisinin hazin öyküsü ile kızını okutabilmek için ölü yıkamayı meslek edinmiş eğlenceli bir Anadolu kadının konu alındığı ‘Kadınlar Konuşursa’ hem güldürüyor hem de ağlatıyor.

Tiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya ve İzmir’den bir ekipleri yer alıyor. 27 Mart’ta ‘Kapı Çalıyor’ ile perde diyen Tiyatro Günleri 27 Mayıs’ta yine İBT’nin bir oyunu olan ‘Baş Belası’ ile son bulacak. Tiyatro Günleri 15 Nisan Cuma günü İnax Medya’nın ‘Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’ isimli oyunu ile devam edecek.

Tiyatro Günleri’nde 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatro su ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’, 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ‘Kartal Yuvası’ , 27 Mayıs Cuma günü ise İskele Belediye Tiyatrosu ‘Baş Belası’ isimli oyunlarla devam edecek. İskele AKM’de pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayacak. Rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı telefondan yapılabilecek.



