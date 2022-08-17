Işık Kitabevi Kitap Fuarı iki yıl aradan sonra kitapseverlerle buluşuyor

Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı, 23 Ağustos'ta Gençlik Merkezi'nde (Kızılbaş Kilisesi) başlıyor

Son iki yıl koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Işık Kitabevi’nin geleneksel kitap fuarının 34’üncüsü, 23 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kitapseverlerle buluşuyor.Başkent Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) yer alacak Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı’nın etkinlik programı açıklandı.Kitap fuarı, bu yıl “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla düzenlenecek.23 Ağustos Salı Günü saat 20.30’da açılış kokteyli ile başlayacak olan Kitap Fuarı, 12 gün boyunca panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklere ev sahipliği yapacak.Tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapılacağı kitap fuarı, 23 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebilecek. Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak.Pandemi nedeniyle Işık Kitabevi geçen yıl geleneksel, geniş kapsamlı 33’üncü Kitap Fuarı yerine daha dar kapsamlı “Kitap Günleri” etkinliği düzenlenmişti.-Merlen: “Pandemi döneminde kitap bir kurtuluş aracı, bir dost olmuştur”Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen, bugün Gençlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı’nın etkinlik programı açıkladı. Basın toplantısına Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer de katıldı.“Uzun bir aradan sonra güzel bir etkinlik için yine beraberiz” diyerek sözlerine başlayan Merlen, “Acılı, endişeli ve birçoğumuz için yaralı bir pandemi dönemi yaşadık. Bu dönem hem evde hem iş hayatımızda birçok değişimler yarattı. Belki imkânı olan bazı insanlar için doğaya dönüş ama birçoğumuz için de bu dönem yaşanan ekonomik bunalımlarla, yoksulluk, işsizlik, yalnızlık ve hatta açlık anlamına gelmiştir. Evde kaldığımız bu dönem okuyan bir kesim için de kitap; bir kurtuluş aracı, bir dost olmuştur” ifadelerinde bulundu.“Kitaplar bize yol gösteren ışıklardır ama insanlar sosyal varlıklardır, okuduğunu konuşmak, paylaşmak, doğruyu bulmak için tartışmak ihtiyacı duyar” diyen Merlen, “İki yıldır kitap fuarını yapamadık. Bu yıl, yine aynı mekânda, burada sizlerle olacağız. Düzenlediğimiz programla, sorunlarımızı tartışacak, çözüm yolları arayacak ve ürettiklerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız” dedi.-Kitap fuarının teması: “İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?”Her yıl olduğu gibi bu yılki kitap fuarı programının da yaşadığımız bir dönemi anlatan bir temayla düzenlendiğini ifade eden Merlen, bu yılki programın ana temasının “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” olarak belirlendiğini söyledi. “Bu başlıkla kurumlarda ve toplumda yaşanan yozlaşmayı ele almayı ve yüzleşmeyi hedefledik” diyen Merlen, bu tema ile oluşturulan program içindeki panel ve söyleşilerle, katılımcılar ve okurlarla konuyu tartışacaklarını ve çözümün insanların kendisinde olduğunu hatırlatacaklarını söyledi.Kitap fuarı programı kapsamında, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklerin olacağını da belirten Merlen, “Bu yıl Onur Ödülünü; onurlu duruşu ve mütevazi yaşamı ile ülkemiz ve dünya karikatür sanatına yaptığı katkılardan dolayı Musa Kayra’ya veriyoruz. Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile birlikte verdiğimiz Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü’nü de iki sanatçımıza veriyoruz. Birini yıllardır resim sanatı alanında yaptığı hizmetlerden dolayı Nilgün Güney’e, diğerini de yaşamı boyunca şiir alanında hiç yorulmadan uğraş veren şairimiz Zeki Ali’ye uygun gördük” dedi.Ersen Sururi ve Kayra Sururi ikilisinin müzikleri ile açılışta olacağını belirten Merlen, Türkiye’den konuk yazar Şebnem İşigüzel’in de birçok romanı, öyküsü ve çocuk kitapları ile okurlarla buluşacağını söyledi. Merlen, Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin “Barış Şiirleri ve Şarkıları” gecesi ile iki toplumlu bir etkinlikle ve Gazeteciler Birliği’nin de “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü” konulu paneli ile kendilerine destek vereceklerini belirtti.Merlen, bu yılki kitap fuarı afişlerini tasarımını yapan Senih Çavuşoğlu ve Nilgün Güney yanı sıra kitap fuarı etkinliğine destek veren sanatçılara, Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Gençlik Merkezi’ne teşekkürlerini iletti.-Onurer: “Bu yılki kitap fuarında ifade özgürlüğünü konuşacağız”KTGB Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer de basın toplantısında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Işık Kitabevi’nin kitap fuarına katılmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. “Bu yıl her yıldan daha fazla ifade özgürlüğünü konuştuk ve hatta konuşmakla kalmadık bunu eylemliliğe döndürdük” diyen Canan Onurer, bu yılki kitap fuarında, 31 Ağustos Çarşamba günü moderatörlüğünü KTGB Başkanı Emin Akkor’un yapacağı ve konuşmacı olarak akademisyen Çağdaş Öğüç ile gazeteci Serhat İncirli’nin katılacağı “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü” konulu bir panel düzenleyeceklerini belirtti. Onurer, tüm halkı 34’üncü Kitap Fuarı’na davet etti.23 Ağustos Salı (saat 20.30): Açılış ve KokteylMüzik: Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) İkilisiOnur Ödülü: Musa Kayra, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Nilgün Güney, Zeki Ali.24 Ağustos Çarşamba (saat 20.30) Panel: “Siyasette ve Kurumlarda Bağımlılık, İDARE etme ve İRADE”Moderatör: Ali BaturayKonuşmacılar: Yonca Özdemir, Birikim Özgür, Gürdal Hüdaoğlu,25 Ağustos Perşembe (saat:20.30): Panel: “Çevre Tahribatı ve Yağma”Moderatör: Feriha TelKonuşmacılar: Seran Aysal, Sibel Paralik, Berke Dağlı26 Ağustos Cuma (saat:20.30): Söyleşi: “İdare Ede Ede Kaybolan İrade”Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek27 Ağustos Cumartesi (saat 20.30) Söyleşi: Mehmet YaşınOkuyacağı şiirleri, şiirlerin arkasında yatan anıları, deneyimleri, yazınsal yaklaşımlarıyla ilişkili bir sohbet28 Ağustos Pazar (saat 20.30): Panel: “Edebiyatımızda Fantastik Roman”Moderatör: Halil KarpaşaoğluKonuşmacılar: Mete Özkoç, Kemal Caymaz29 Ağustos Pazartesi (saat 20.30): Söyleşi: Şebnem İşigüzel (Türkiye’den Konuk Yazar)Moderatör: Bulut Unvan30 Ağustos Salı (saat: 20.30): Barış şiirleri ve şarkılarıKSYB Üyesi şairler ve Kıbrıslı Rum şairlerMüzik: Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı, Düzenleyen: Sanatçı ve Yazarlar Birliği31 Ağustos Çarşamba (saat: 20.30) Panel: “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü”Moderatör: Emin AkkorKonuşmacılar: Serhat İncirli, Çağdaş Öğüç, Düzenleyen: Gazeteciler Birliği1 Eylül Perşembe (saat 20.30): Panel: “Kayıplara Karışan Egemenlik/ler”Moderatör: Hakkı YücelKonuşmacılar: Rebecca Bryant, Mete Hatay2 Eylül Cuma (saat 20.30): Panel: “İrade ve İdarede Sona Doğru-Şimdi Ne?”Moderatör: Erdal GüryayKonuşmacılar: Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Doğuş Derya3 Eylül Cumartesi (saat 20.30) Panel: “Kısır Döngüde Yaşamak; Travma ve Distopya”Konuşmacılar: Derya Ulubatlı, Pervin Yiğit, Hasan Yıkıcı