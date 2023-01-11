banner875
banner885
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
11 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
12 0
 
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
27 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
14 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
125 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
101 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
19 0
banner878

İpek Akol’un “Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk” adlı ilk kitabı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı

banner476

banner825
İpek Akol’un “Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk” adlı ilk kitabı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı
İpek Akol’un “Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk” adlı ilk kitabı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı.

İpek Akol, imza ve tanıtım etkinliğine ilgi gösteren okurları ile sohbet etti, kitabını imzaladı.
Kitabında gezdiği ülkeleri ve deneyimlerini paylaşan Akol, dünyayı “gizemli bir hazineye” benzeterek, bu hazineyi keşfetmek için insanın bol bol gezmesi gerektiğini savunuyor.
Akol, kitabını şu ifadelerle anlatıyor:
"Dünyayı gizemli bir hazineye benzetiyorum. Farklı diller, dinler, ırklar ve kültürlerle birlikte, sırlarla dolu kocaman bir hazine. Bu uçsuz bucaksız hazineyi keşfettikçe, daha çok gezmek ve görmek istiyorum. Gördüklerimi ve yaşadıklarımı hafızama kazırken, bir yandan da anılarımı yazıyorum küçücük not defterime, attığım her adımda. Baş başa kaldığım anlılarla yüklü defterim duygularıma ortak olurken, mutlulukla karışık bir hüzün kaplar içimi her yolculuk bitiminde..."
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.