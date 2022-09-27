“İnsan Denen Şey” oyunu bu kez Kızılbaş Parkı’nda seyirciyle buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla “İnsan Denen Şey” oyunu, yeniden Lefkoşalı sanatseverlerle buluştu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Sokak özgürleştirir” şiarı ile halkı tiyatroyla, tiyatroyu halkla buluşturan Sokak Tiyatrosu, Merkez Lefkoşa’dan başlayarak Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de izleyicinin “insan ve hayat üzerine yüzleşmesini ve sorgulamasını” sağlarken, dün akşam da, yeniden Kızılbaş Parkı’ndaki Cuma Mağusalı amfi tiyatroda izleyicilerle bir araya geldi.Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy, seyircinin yoğun ilgisine, sevgisine ve alkışlarına teşekkür etti. Ersoy ayrıca, geceyi organize eden ve Kızılbaş Parkı’nı halkın hizmetine kazandıran Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar yapılarak kurgulanan Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni “İnsan Denen Şey” oyununu, Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol aldı. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı hazırlayıp uyarlarken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı.