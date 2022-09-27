banner875
banner815
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
15 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
47 0
 
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
7 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
60 0
88 0
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
17 0
Okullarda temizlik kaosu
Okullarda temizlik kaosu
12 0
banner878

“İnsan Denen Şey” oyunu bu kez Kızılbaş Parkı’nda seyirciyle buluştu

banner476

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla “İnsan Denen Şey” oyunu, yeniden Lefkoşalı sanatseverlerle buluştu

banner825
“İnsan Denen Şey” oyunu bu kez Kızılbaş Parkı’nda seyirciyle buluştu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Sokak özgürleştirir” şiarı ile halkı tiyatroyla, tiyatroyu halkla buluşturan Sokak Tiyatrosu, Merkez Lefkoşa’dan başlayarak Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de izleyicinin “insan ve hayat üzerine yüzleşmesini ve sorgulamasını” sağlarken, dün akşam da, yeniden Kızılbaş Parkı’ndaki Cuma Mağusalı amfi tiyatroda izleyicilerle bir araya geldi.

Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy, seyircinin yoğun ilgisine, sevgisine ve alkışlarına teşekkür etti. Ersoy ayrıca, geceyi organize eden ve Kızılbaş Parkı’nı halkın hizmetine kazandıran Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve tüm emeği geçenlere  teşekkür etti.

William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar yapılarak kurgulanan Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni “İnsan Denen Şey” oyununu, Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol aldı. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı hazırlayıp uyarlarken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.