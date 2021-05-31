İnci Moreket 'Bahar'la sessizliğini bozdu

Ülkemizin sevilen sanatçılarından İnci Moreket yeni single çalışmasıyla hayranlarıyla buluştu.

Moreket, uzun süren sessizliğin ardından “Bahar”ı getirdi.

Müzik alanında uzun yıllardır başarılı işlere imza atan İnci, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde ‘Gerçek ve Düş’ isimli şarkıyı seslendirmiş ve birçok dinleyicinin beğenisini toplamıştı. İnci Moreket, uzun süren sessizliğin ardından söz ve müziği Sinem Çavuşoğlu’na ait Bahar isimli şarkısıyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Eşi Kutay Alicik’in prodüksyon şirketi olan Re Chord Cyprus’dan yayınlanan Bahar isimli şarkı tüm dünyadaki müzik platformlarında yerini aldı. Şarkının düzenlemesini Ahmet Karagözlü yaparken, Bahar klibinin kamera arkasında yönetmen Erkin Tayhani yer aldı.

İnci Moreket yeni şarkısı ‘Bahar’ için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Şarkının adı Bahar, hemen bahar girişi yapalım dedik... Hayat bu ya, biz plan yaparken kaderimizde yazanı bilmiyoruz.. Hastalıklar, kapanmalar, açılmalar, kaos ortamı derken anca kendimize geldik

Çok güzel insanlar vardı bu süreçte sevgili

Sinem Çavuşoğlu bu güzel şarkının söz yazarı ve bestekarı, iyi ki yollarımız kesişti

Ahmet Negro Karagözlü bu güzel şarkının. düzenlemesine imzasını attı

Erkin Tayhani, bu güzel klibi kısıtlı bir zamanda yaratıp benim gibi hiçbişeyi beğenmeyen birini bile mutlu eden başarılı yönetmen...

Ahmet Ozyigit, olmaz yapamaycam dedikçe ben herşeyi oldurdan, baştan sona herşeyi benim yerime düşünen

Kutay Alicik iş başka aşk başka hayatımın her anında olduğu gibi bu süreçte de herşeyi organize eden yaratan her saniye yanımda olması bana güç veren hayat arkadaşım

Destekleyen dostlarım arkadaşlarım ailem

HEPİNİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER

E o zaman iyi seyirler, umarım beğenirsiniz

