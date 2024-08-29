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İnci Arkan’dan dayanışma örneği

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Tasarımcı İnci Arkan, Miss Kuzey Kıbrıs 2024 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2024 İçin tasarladığı 40. Yıl özel koleksiyonu satış gelirini Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışlıyor

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İnci Arkan’dan dayanışma örneği
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Günkut Ajans prodüksiyonluğunda 16 Ağustosta gerçekleşen Miss Kuzey Kıbrıs 2024 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2024 güzellik yarışmasına özel boyama sanatı, ipek koza ve nakış gibi bir çok el sanatının bir arada kullanıldığı özel ceket ve gömlek koleksiyonları, tasarımcı İnci Arkan tarafından 40. Yıla özel olarak tasarlandı.
Koleksiyon, görkemli gala gecesinde alkışlar arasında büyük ilgi gördü.
40. Yıl konsepti olan bayrağımızın kırmızı beyaz renklerine uygun olarak tasarlanan koleksiyonda yer alan çiçeklerin ve kanatların tamamı ipek kozadan yapıldı.
Koleksiyon, koza çiçekli seri, çizgili seri, kumaşlı-boyalı seri ve etnik desenli seri olmak üzere 4 tarzdan oluştu.

Çeyrek asrında Bay Kuzey Kıbrıs 2024 finalistleri için tasarlanan kırmızı beyaz koleksiyonda da boyama sanatı ile tasarımlar yapıldı.
Etnik ve yenilikçi desenler koleksiyonda kullanıldı.
Kırmızı beyaz renklerle koleksiyona hayat veren tasarımcı İnci Arkan, Kuzey Kıbrıs’ın 1995 yılından günümüze KHYD himayelerinde gerçekleşen ilk ve en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu Bay Kuzey Kıbrıs 2024 Özel Koleksiyonu’nun satışından elde edilecek geliri Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışlayacağını açıkladı.
Koleksiyonun satışı www.inciarkan.com web sitesi ve mağazalarından gerçekleşecek.
 
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