İki aşk şairi Altay Burağan ve Kamil Özay

Uzaklarda bir yerlerde Beni çeken bir şeyler var,Dağlayan yüreğimiTutuşturan duygu dağarcığımı.Bir tutkudur özlem,Bazen denizde dalga, ovalarda yel.Bazen de dağ başlarındaBelki de kardır özlem..Yağmura hasretim, suya hasretimDilim damağıma yapıştığı anTutamam kendimiAlev alev yanarımMesarya Ovası'ndaSığınacak bir şemsiye ağaç ararım.Ak giysili güvercinlerdir özlediğimKanat çırpışlarıdır kamçılayan ruhumuUzanabilmek için dostluğa, kardeşliğeSavaşsız geleceğe.Yelken açtım özlemlere,Duyumsamak için sevgi ve hoşgörüyü.Algılamak için sevdayıVe unutulan vefayı.Rüzgârı doldurmuşum yelkenimeKonuğuyum erdemin,Konuğuyum mutluluğun.Özlemimdir ışıkTutuşturan yürek telleriniAydınlatan dünya ufuklarınıCan için, canan içinBütün insanlık için.Yelken açtım özlemlere,Bir tadımlık, biricimBir dokunuş, bir öpüşYeniden birlikte olmak için.Yürekler kabardıkçaSevdalar yaşandıkçaDünya tersinden dönmüyor yaHep yakacak özlemler Dünya durdukça.Altay BurağanDağlardı arda kalanOvalar uçup gittikten sonra.Masmavi çizgisinde Akdeniz'inKıyılar talan edilmişBetondan duvarlar örülmüş.Beşparmaklardı bize kalanÖylece inandıkHeyhat, yanılmışız.Dağlarımda yok artık rengiTavşankulaklarınm, ladenlerin,Tepelerimde kokusu yitmişKekiklerin, tülümbelerin.Ne siluetleri kalmış, ne de kendileriServilerin, sandal ağaçlarının.Tutuşan yüreğim soruyorBu gidiş nereye?Binlerce yıllık doğal örtüKaldırılıyor göz göre göre,Kimse sormuyor bu gidişin sonunu.Dağlar yok olunca,Ormanlar yakılınca,Ve çevre bitihlinceNeyi görecek, neyi duyacağız?Bir göktaşı gibi sessiz ve renksizVe kokusuz, duygusuz bir mekân.Tutuşur yüreğimHesapsız gidişlere.Tüketince doğayıArtık toprağın yeşili,Denizin ve göğün mavisi,Nasıl renk çalar gözümüze?Doğayla birlikte çıkmışsak yolaNasıl terkederiz dostumuzuBir uygarlık masalına?Altay BurağanYaşatmak için yaşayanlara, Yaşama değer katanlara, Yaşamım ortaya koyanlara, Saygı duyarım.Tutuşan gönüllere su,Açlık çekenlere aş,Kuruyan yüreklere can verenlere,Saygı duyarım.Altay BurağanDoğa dostu Zehra Karamustafa'mn anısına..Bir Yeşilada hikayesi sarmıştı Senin de benliğini, Çünkü yeşildi bu ada Yüzyıllar boyu. Bu adanın adıSan ada olmamalıydı.Çok çalıştın, çok uğraştınBir küçük Yeşilada için de olsa.Yine de ne mutlu sana ki,Sultan Çukuru'nunKocaman olmuş ağaçları,Kuşlara yuva,Börtü böceğe yem, yiyecek yatağı.Bir serin rüzgar esiyor O yeşilliğin arasından, Kupkuru Gönyeli tepelerine doğru.Kuşlar,Sana yaptıkları bestelerindeEn içten teşekkürlerini sunuyor.Kıbrıslınız henüz Yeşilada olamadıNe yazık ki.Bıraktığın yerdeyiz hâlâ.Sen oralarda uyumaya devam et,Yeşilada olduğu zaman bu san ada,Kuş sesleri seniZaten uyandırmış olacak.Altay BurağanBir mum ışığında çıktık yola Ulaşmak için sonsuzluğa, "İnsanım" diyen herkesin ereği olmalı 1 muma katmak 1 mum daha.Gün gelip milyonlarca ışık,Seller gibi akmalıGeleceğin sevgi, dostlukVe hoşgörü vadisine.Aydınlatmalı yüzyılların karanlığını,Ve ulaştırabilmen insanlığıO mutluluk evrenine.Altay BurağanÖnceleri,Düşman kurşunları kırardı fidanlarımızı.Artık zaman değişti,Kanserden kırılıyor insanlarımız,Gencecik fidanlarımız.Hiç kurşun atılmadan,Pusu kurulmadan,Gözümüzün içine baka baka,Eksiliyor insanlarımız.Altay BurağanYeşeren ovalarda, umudu görüyoruz,Başağa durmuş ekindeSevgiyi.Masmavi göklerde, geleceğini yurdumuzun.Bugün biziz, Yarınsa çocuklarımız. Yüreklerimizde sevgi, Gönlümüzde hoşgörü, Gözbebeklerimizde Geleceğin umudu saklı. Çalışacağız ve başaracağız Mutlu yarınlar için.Süzülüp o kapkara ipekler arasından,Bir karayılan gibi akıp daGöğsümün en sıcak,En devinimli köşesine;Daha dur gelme ölüm,Daha yaşanacak ne çok yıllar var,Daha aşılacak nice yollar var.Dur ölüm,Daha gün batımına hayli zaman var.Altay BurağanBarış olmasın çocukların adlarıSavaşı çağrıştırıyor bana,Umut olmasın çocukların adlarıUmutsuzluğu,Karamsarlığı anımsatıyor bana.Sevgi de olmasın çocuklarm adlanSevgisizliği,Nefreti hatırlatıyor bana.Su olsun, toprak olsun Yıldız olsun, evren olsun. Bırakalım çocukların adları Hep kendileri olsun, Hep insan olsun Hep geleceğimiz olsun.Altay BurağanSevgisiz dönen dünyalar,Boş teneke kutularBeyinsiz beyinlerİnsanlık dışı,Ne acı.Altay BurağanGözlerine dolarsa yaşlarBende yağmurlar başlarSakın sallama saçlarınıBeni rüzgarlar kaparKamil Özay“Bir ömür boyu,Yüzmilyon kez çarpsa kalbim,İsmini söylesin isterim.Milyon yılda buldum seni;Bir inciydin,Atlantis ülkesinden gelen.Bir gerdanlıktın,Mısır kraliçelerine takılan.Keşke bir gül olaydın,Avuçlarımda kalan,Ben bir çılgınım,Öyle olmasaydı saldırmazdım,Milyona birle.Kovayla boşaltmaya kalkmazdım,Denizin mavi sularını.Ellerime biçmek istemezdim,Sarı ekin tarlalarını.İki kelime deli etti beni,“Seni seviyorum”Kamil Özay“Sen; Yataktaki hastaya, Sunulan, Bir demet çiçeksin. Parmağındaki halkasısın, Bir genç kızın. Bir özlemsin, İnsanların içindeki. Gülen, oynayan, Çocukların sevinci. Sevenlerin rüyası, Sevgisizlerin ümidisin. Sen; Bu ülkelerin değil, Düşlerin meleğisinKamil Özay“Seni aradım. Tüm ozanların duygularında, Bulamadım. “Han Duvarları” nın, Dizelerinde de yoktun. Gözlerimi çevirdim geçmişe, Seni göremedim. Bir tarihi romanın, Sayfalarında da YoktunKamil Özay“Akşamları sabahlara ulaştığı yerlerde,Seni istiyorum.Sen olmalısın perdeleri açan,Kapıyı kapatan arkamdan,Güneşle evimde başbaşa kalan.Seni bulmalıyım neşelerde, kahkahalarda,Tutmalıyım seni kederlerden uzaklarda.Dışarı çıktığın zamanlarda,İstediğim gibi duvarlarda.Kokun sinsin odalaraElbiselerin el sallasın askılarda.Ayaklarım takılsın ortadaki papuçlarına,Düşerken sigaramın külleri halılara,Sevgi dolu bir öfke gelsin dudaklarına.Yemek hazır diyen sesin gelsin mutfaktan,Başımı kaldıramayım kâğıtlardan.Yenıma gelesin,Bir beyaz önlük olsun önünde.Saçlarımı çekesin,Karşılıklı oturalım masamıza.Bir kahve içeyim ellerinden,Yanık kokusu gelsinütüden.Kızayım sana,Yaşlar gelsin yanaklarına.Gece çok soğuk olsu,Girelim yatağımıza.Gökyüzünü bir yorgan yapayım,Sevgimin sıcaklığını koyayım içine,Sonra onu örteyim dizlerine”“Bir Kişi”“Bir kişi,Besteler yapar,Şarkılar söyler.Bir kişi,Mutlu olur seninle,O, benim sevgilim“Saçlarını görünce,Darağacı gelir aklıma,Asılmak isterim.Gözlerini görünce,Derin çukurlar anımsar,Boğulmak isterim,Ellerini görünce,Bıçak gibi parmakların,Hançerlemek isterim,Seni görünce,Aklım gider başımdanZincirlere vurulmak isterim”