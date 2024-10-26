banner913
banner932
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
13 0
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
41 0
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
26 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
19 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
28 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
25 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
32 0
banner1032

İbrahim Dalkılıç’ın “Sub:liminal” isimli fotoğraf sergisi ARUCAD Art Space’te açıldı

banner1020

banner1045
İbrahim Dalkılıç’ın “Sub:liminal” isimli fotoğraf sergisi ARUCAD Art Space’te açıldı
banner971
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın  Pakistan’da çektiği çarpıcı fotoğraflardan oluşan “Sub:liminal” isimli fotoğraf sergisi, dün ARUCAD Art Space’te ziyarete açıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, koleksiyon, Dalkılıç’ın Pakistan seyahatinde çektiği, toplumsal ve bireysel yaşama dair derin izler taşıyan fotoğraflardan oluşuyor.
Küratörlüğünü Oya Silbery’nin yaptığı sergideki fotoğraflar, toplumsal ve siyasal açıdan ihmal edilmişlik, yetersiz eğitim, kötü ekonomik koşullar ve kültürel yozlaşma gibi faktörlerin birey ve topluluklar üzerindeki etkilerini yansıtıyor.
Sergi, ARUCAD Art Space’te hafta içi 08:30-17:30, Cumartesi 08:30-13:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.