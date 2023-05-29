Hüseyin Bahca’nın şiir kitabı “İlânihâye” Cuma günü Işık Kitabevi’nde tanıtılacak

Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı “İlânihâye” Cuma günü saat 19.00’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı “İlânihâye” Cuma günü saat 19.00’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.



Söyleşinin de yer alacağı etkinlikte, Şair Fatoş Avcısoyu Ruso ile şair ve kitabın editörlüğünü üstlenen Emel Kaya konuşacak.

Hüseyin Bahca yaptığı açıklamada, okurları tanıtıma davet etti.

“İlânihâye” daha önce Londra ve Gazimağusa’da okurlarla buluşmuştu.

