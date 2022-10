“Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” temalı şiir yarışması düzenlenecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 2021’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına düzenlediği “Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” temalı üniversiteler arası şiir yarışmasına başvurular başladı





Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından 2021’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına düzenlediği üniversiteler arası şiir yarışmasına başvurular başladı. KKTC üniversitelerinde eğitim gören bütün öğrencilere açık olacak şiir yarışması “Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” teması ile düzenleniyor.

İLK 3’E GİREN ÖĞRENCİLER TOPLAMDA 9 BİN TL ÖDÜL KAZANACAK

Üniversiteler Arası Kamil Özay Şiir Yarışması’na katılmak isteyen öğrenciler şiirlerini 4 Kasım tarihine kadar gönderebilecek. 22 Kasım’da sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 23 Kasım’da gerçekleştirilecek. Kamil Özay adına düzenlenen şiir yarışmasında birincilik ödülü 4.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL ve üçüncülük ödülü ise 2.000 TL olarak belirlendi. Dereceye giren öğrencilerin her birine ayrıca plaket ödülü de takdim edilecek.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda ise Prof. Dr. Şevket Öznur (Yakın Doğu Üniversitesi), Prof. Dr. Esra Karabacak (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Gökbulut (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Osman Erciyas (Lefke Avrupa Üniversitesi), Doç. Dr. Gülsine Uzun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz (Yakın Doğu Üniversitesi) yer alacak.

SON BAŞVURU 4 KASIM’DA!

Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması, şiir türünün özelliklerine uyulması, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılması gereken şiirlerin A4 boyutu geçmemesi, şiirlerde alıntı olmaması gerekiyor. Her katılımcı yarışmaya en fazla iki şiirle katılabilecekken jüri üyelerinin yakınları yarışmaya katılamayacak.

Yarışmaya katılacak adayların, sırasıyla adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin olduğu A4 boyutundaki bilgi notunu küçük bir zarfa koyarak, bu zarfı yine A4 ebadındaki şiirle birlikte daha büyük bir zarfa koyarak Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi sekreterliğine teslim etmesi gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar 0392-223 64 64 numaralı telefon ve 5252 dahili hattan daha fazla bilgi alabilecekler.

PROF. DR. ŞEVKET ÖZNUR: “KKTC’DE EĞİTİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLERİ, PARA ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMAMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2008 yılından bu yana her yıl öykü ve şiir yarışmaları düzenlendiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, bu yıl düzenledikleri üniversiteler arası şiir yarışmasını geçen yıl hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına ithaf edeceklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yarışmaya KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Öznur, yarışmanın amacının üniversite öğrencilerini yazarak düşünmeye, düşündüklerini güzel ifade etmeye ve gördüklerini kurgulamaya teşvik etmek olduğunu söyleyerek, “KKTC’de eğitim gören tüm öğrencileri, para ödüllü şiir yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.