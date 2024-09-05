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“Hırçın Kız” dün akşam izleyiciyle buluştu

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Girne Arkın Group Fest24 kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanıp sahneye konan “Hırçın Kız” adlı oyun dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

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“Hırçın Kız” dün akşam izleyiciyle buluştu
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, William Shakespeare tarafından kaleme alınan ve Yücel Erten tarafından Dramaturgi & Rejisörlüğü üstlenilen oyun yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından izlendi.
Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan ve Mete Ünal Girgen gecenin sonunda oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.  
Festival kapsamında bu akşam saat 19.30’da Liman Merkez Sahne’de “Give or Take” dans gösterisi yapılacak, ardından saat 20.30’da yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alacak.
Yarın akşam Melek Mosso konseri ile devam edecek festival, 7 Eylül’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek “Vintage Bazaar” ile haftayı kapatacak.
 
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