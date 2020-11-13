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“HERKES İÇİN SANAT” PROJESİ KAPSAMINDA DR. FAZIL KÜÇÜK PARKI’NDA HEYKEL ÇALIŞTAYI VE PARK DÜZENLEMESİ OLACAK

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EMAA VE LTB İŞBİRLİĞİNDE DR. FAZIL KÜÇÜK PARKINA 6 HEYKEL YAPILACAK

“HERKES İÇİN SANAT” PROJESİ KAPSAMINDA DR. FAZIL KÜÇÜK PARKI’NDA HEYKEL ÇALIŞTAYI VE PARK DÜZENLEMESİ OLACAK
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında Taşkınköy‘de bulunan Dr. Fazıl Küçük parkına yerleştirilmek üzere toplam 6 heykel  yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından ekonomik anlamda birçok sektörde olduğu gibi, şoför okullarının da bu zor sürece dahil olduklarını, sıkıntıların aşılması için destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Emirzade Tilki de, tüm dünyada olduğu gibi Covid- 19 virüs salgınının ülkemizde de başlamasının ardından alınan kararlar doğrultusunda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını aktardı. 

Tilki, bu süreçte sürüş ehliyetleri müfettişliğinin açılmaması ve sınav yapılamaması nedeniyle ekonomik olarak zorluklar yaşadıklarını belirtti. 

Şoför okullarının zor durumda olduklarını dile getiren Tilki, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin pandemi döneminde şoför okullarının çalışma şartları ve Covid- 19 salgınına karşı alınacak önlemler konusunda kendilerine sahip çıkıp destek verdiğini, teşekkürlerini sunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Görüşmenin ardından Bakan Pilli’ye birlik tarafından teşekkür plaketi sunuldu. 

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