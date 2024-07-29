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“Her Şey Bu Vatan İçin” adlı tiyatro oyunu çarşamba günü sahnelenecek

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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Damla Derneği iş birliklerinde “Her Şey Bu Vatan İçin” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

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“Her Şey Bu Vatan İçin” adlı tiyatro oyunu çarşamba günü sahnelenecek
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda çarşamba günü saat 20.30’da sahnelenecek oyun, Üner Ulutuğ tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini İlke Susuzlu’nun yürüttüğü oyunda amatör tiyatro oyuncuları sahne alacak.
Oyunda, düşman tarafından esir alınıp bir hücreye hapsedilerek çeşitli işkencelere maruz kalan bazı Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acılar ile özgürlük çabaları ve oğlunu vatan uğruna feda eden bir babanın hayatı anlatılıyor.
 
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