Her satırında duygularınızın kabaracağı efsane aşk romanları

Aşk karmaşık ama mucizevi bir duygu. Okurken sizi aşk hakkında fazlasıyla düşündürecek romanları listeledik

Edebi türler arasında aşk romanları diğer romanlara kıyasla en çok okunanlar arasında yer alıyor. Biz de size bugüne dek en bilinen ve en çok okunan aşk romanlardan bir seçki hazırladık. Hadi gelin hep birlikte okurken aşkı derinden hissedeceğiniz romanlara göz atalım. İşte en çok okunan aşk romanları.

1. Aşk ve Gurur (1813)

Klasik dönem romanları ve aşk romanları arasında önemli bir yere sahip olan Aşk ve Gurur, 18. yüzyıl İngiltere’sinde geçen unutulmaz bir aşk hikâyesini konu alıyor. Aşk ve Gurur, taşralı bir beyefendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır. Gerçi Jane Austen bu iki karakteri birbirlerinin tuzağına düşmüş kişiler gibi sunar ama bu ilk izlenimi tersine çevirmekte de gecikmez. Soylu bir aileden gelen ve önemli bir servet sahibi olan Darcy, Elizabeth’in ailesinin soylu olmayışı nedeniyle mesafeli davranır. Elizabeth’in davranışında da hem öz saygının uyandırdığı gurur hem de Darcy’nin züppeliği karşı­sındaki öfkesi etkili olur. Zeki ve coşkulu Elizabeth yalnızca Aus­ten’ın çok sevdiği bir kadın kahraman değil, aynı zamanda tüm İngiliz edebiyatı göz önüne alındığında en çok ilgi uyandıran kadın roman kişiliklerinden biridir.

2. Indigo (1996)

Beverly Jenkins, romantik yazarlar camiasında çok sevilen bir yazardır. Ayrıntılı araştırma yaptığı siyah kadınlar, kölelik ve sivil haklar hareketi ile ilgili tarih tarafından “unutulmuş” hikayeleri ortaya çıkarır. Indigo, bizi Michigan’ın Yeraltı Demiryolunun bir üyesi olan ve Afrikalı Amerikalıların Güney’deki kölelikten kaçmalarına yardım eden Hester’la tanıştırıyor. Yasaların aradığı yaralı bir adamı saklamayı kabul ettiğinde ortaya çıkan riskler daha da büyüyor. Jenkins, artan bir romantizm ile birlikte romanındaki karakterizasyonda bir ustalık sınıfı yaratıyor.

3. Ustaparmak (2002)

Bu roman, farklı geçmişlere sahip iki kadının kendilerini birbirine bağlı buldukları Viktorya döneminde geçiyor. Londra’daki bir gecekondu mahallesinden yetim olan Sue, zengin bir beyefendiyi kandırmak için görevlendirilir. Ancak, kısa süre sonra dolandırmak istediği kişiye aşık olduğunu fark eder. Yazar Sarah Waters’ın işi geleneksel bir aşk değil. Çünkü romanda Gotik unsurları saf bir duygusallık ve unutulmaz bir sonla birleştirdiğine şahit oluyoruz.

4. Yabancı (1991)

Çoğumuzun Outlander dizisi ile bildiği bu kitap, Diana Gabaldon’un kaleminden hem tarihi unsurların hem de romantizmin doruğa ulaştığı bir eser. Tecrübeli bir İkinci Dünya Savaşı hemşiresi olan Claire, gizemli bir şekilde bir zaman tüneline girer ve kendini 1743’te bulur. Yolu ise kısa bir süre sonra, 1945’te geride bıraktığı kocasına rağmen Jamie Fraser adlı bir İskoçla kesişir ve ikilinin arasında inanılmaz bir elektrik oluşur. Hem tarihi unsurları hem de romantizmi sevenler için bu kitap kesinlikle okunması gerekenler listesinde.

5. The Good Knight (2011)

Eğer romantizmi biraz gizemle seviyorsanız, yazar Sarah Woodbury size harika bir öneri sunuyor. Korkunç bir cinayetin 12. yüzyıl Galler sarayını istikrarsızlaştırma tehdidinin ardından, Gwen ve onurlu bir şövalye olan Gareth gerçeği ortaya çıkarmak için bir araya gelir. Sarah Woodbury aşk romanları söz konusu olduğunda yazdıklarıyla sizi farklı serüvenlere götüren nadir yazarlardan biri.

6. Friday’s Child (1944)

Bir Georgene Heyer romantizmine dalmak, fırtına dolu bir gecede sıcak çikolata yudumlamaya benzer. Hikayemiz, züppe Lord Sherry’nin, mirasını almak için gördüğü ilk kadınla evlenmeye yemin etmesiyle başlıyor. Nitekim, saf bir kahramanı bir mürebbiye olarak sıkıcı geleceğinden kurtarıp amacına ulaşıyor. Hataların yapıldığı, komedi kaosunun ortaya çıktığı ve kolay evliliğin gerçek aşka dönüştüğü diyaloglarla dolu bir roman Friday’s Child.

7. Kolera Günlerinde Aşk (1985)

En iyi aşk romanları denildiğinde akla gelen isimlerden biri şüphesiz Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez. Kendine özgü bir üslubu olan Márquez, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir. Uzun soluklu bir aşkı anlattığı kitabı Kolera Günlerinde Aşk, 2007 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Roman size akıllarda kalacak bir aşk hikayesini anlatıyor. İçerisinde şehvet, tutku, aşk, hüzün, felsefe her şey var. Az karakterle böylesine büyük bir hikaye yaratmak Marquez’in başarısını kanıtlar nitelikte. Kitabın konusuna gelecek olursak kahramanımız küçük yaşta gördüğü kıza aşık olur ve bu aşk yaklaşık 50 yıl sürer. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde farklı kadınlarla birlikte olmaya da devam eder.

8. Senden Önce Ben (2013)

Senden Önce Ben, Jojo Moyes’in 2013 yılında basılan ve son yılların en çok okunan aşk kitaplarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Romanın baş karakteri Will Traynor’un geçirdiği bir kaza sonrası hayatı tamamen değişir. Kazadan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalan Will, ruhsal olarak oldukça zor ve depresif günler geçirir, hatta ölümü bile düşünür. Bu duruma fazlasıyla üzülen ailesi, ona bir arkadaş ve yaşam enerjisi olması adına, Lou adında bir kızı bakıcı olarak işe alır. İşte meşhur aşk serüveninin konusunu oluşturan hikaye de bu noktadan sonra başlar.

9. Uğultulu Tepeler (1847)

Uğultulu Tepeler veya bir diğer adıyla Rüzgarlı Bayır, Emily Brontë’nin 1847 yılında yayınladığı ilk ve tek roman olma niteliğini taşıyor. Kitabın konusu intikam ve kin duyguları üzerine kurulmuş bir hikayeden oluşuyor. Baş karakter olan Heathcliff, çocukken yaşadığı sorunlardan dolayı, gözünü intikam bürümüş bir gençtir. Catherina’ya duyduğu aşk sebebiyle de etrafındaki herkesin hayatını zindana çevirir. Hikayenin geçtiği meşhur yer Uğultulu Tepeler adındaki malikanedir. İngiliz edebiyatında çok fazla tartışılan ve eleştirilen roman, aşkın da nefret kadar yıkıcı bir duygu olduğunu kanıtlar nitelikte.

10. A Duke, the Lady, and a Baby (2020)

Vanessa Riley’in kaleme aldığı kitapta baş karakterimiz Sabır, oğlu da dahil olmak üzere kocasının açıklanamayan intiharından sonra her şeyini kaybeder. Neyse ki, kader ona Repington Dükü’nün yeni koğuşunda dadı olarak bir pozisyon sağlar. Oğluna ulaşmak için her şeyi riske atan karakterimiz , belirsiz bir dünyada sürükleniyor ve kafasını karıştıran karmaşık duygular içinde gezinirken kalbini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

11. Akhilleus’un Şarkısı (2011)

Madeline Miller’in kaleme aldığı roman büyüleyici diyaloglara sahip. Patroclus adlı genç bir Yunan prensi, altın saçlı yarı tanrı Aşil ile tanıştığı yer olan Kral Peleus’un sarayına sürgün edilir. Akhilleus güçlü, güzel ve cesur bir tanrıça olan Thetis’in oğludur. Zıt karakterdeki bu iki çocuk birbirlerine sadık arkadaşlar olurlar. Aralarındaki bağ ve sevgi onlar büyüdükçe güçlenir. Savaş ve hekimlik sanatını öğrenmek için at-adam Kheiron’un saklı cennetine yollandıklarında, Spartalı Helene kaçırılmıştır, Helene’i koruyacaklarına dair ettikleri yemine kanla bağlı olan Yunanlar, Troya’yı kuşatma planlarına girişmişlerdir. Yarı-tanrı Akhilleus’un neslinin en iyi savaşçısı olacağını müjdeleyen kehanet onu karşı konulmaz bir biçimde savaşın ortasına çekiyordur, bu kadere boyun eğen Akhilleus ve Patroklos kendilerini bekleyen sona doğru yola çıkarlar.

12. A Virtuous Ruby

Piper Huguley ‘in yazdığı roman Ruby, gayri meşru bir çocuğa sahip olduktan ve hak edilmemiş bir utancı omuzladıktan sonra, 1915’te ABD’deki küçük Gürcü kasabasında hüküm süren adaletsizlikle savaşmaya kararlıdır. Bu karar, onu doktor Adam Morson’un yoluna çıkarır. İnançla dolu bir hikâyede azim ve cesaretle bitmeyen bir önyargıya karşı zorlu bir serüvenin içinde bulacaksınız kendinizi.

13. Kürk Mantolu Madonna (1943)

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali’nin, 1943 yılında yazdığı en ses getiren aşk romanıdır. Kitapta yer alan betimlemeler o kadar başarılı ki sayfaları çevirdikçe sizi hikayenin içine alıyor. Kitabımızın kahramanları; sessiz, içine kapanık, onlara yapılan haksızlıklara bile boyun eğmiş Raif Efendi ile Maria Puder’dir. Raif Efendi yıllar önce Berlin’de bir resim galerisine gider ve burada bir tablo dikkatini çeker. Tablodaki kadına yani Kürk Mantolu Madonna’ya karşı daha önce hiç beslemediği duygular hissetmeye başlar ve düzenli olarak belli zamanlarda tabloyu görmeye gider.

Fakat Raif Efendi tabloyu izlerken, başka birinin gözlerinin de onun üzerinde olduğunu hisseder. Raif Efendi’yi izleyen kadın, tablonun sahibi Maria Puder’den başkası değildir. Zaman içerisinde ikili arasında önce güzel bir arkadaşlık, ardından tutkulu bir aşk başlar. Kısa bir süre sonra Raif’in babası ölür ve Berlin’den ayrılmak zorunda kalır. İkili arasında bir süre daha mektupla devam eden ilişki ne yazık ki mutsuz sonla bitiyor fakat Kürk Mantolu Madonna kısa sürede okuyabileceğiniz ve size edebiyatı sevdirecek harikulade bir eser.

14. Aşk-ı Memnu (1900)

Aşk-ı Memnu yani diğer adıyla Yasak Aşk, Halit Ziya Uşaklıgil’in, 1900 yılında yayınladığı bir aşk romanıdır. Kitabın konusundan bahsedecek olursak ana karakterlerden Firdevs Hanım’ın Bihter ve Peyker adında iki kızı vardır. Kocası geçirdiği kalp krizi sonucu ölünce, o zamanın zengin isimlerinden Adnan Bey’le evlenmek ister. Fakat Adnan Bey, kendinden yaşça küçük olan Bihter’i kendine eş olarak düşünür. Bihter Adnan Bey’le evlenir, ve ilk karısından olan çocukları Nihal ve Bülent ile birlikte yaşamaya başlar. Ancak çiftin arasındaki yaş farkı zamanla Bihter’in sıkılmasına neden olur. Bu sıkılma yerini soğumaya ve Bihter’in eşini aldatmasına bırakır. Adnan Bey’in yeğeni Behlül’le aynı evde yaşamalarının da etkisiyle, ihtiras ve tutku dolu bir yasak ilişkinin temelleri atılır. Firdevs Hanım iki genç arasında başlayan aşkı fark edince, Behlül ve Nihal’i evlendirmeye karar verir. Bu birlikteliği kabullenemeyen Bihter, Behlül ve Nihal’in düğün günü odasında intihar eder.

15. An Extraordinary Union (2017)

Alyssa Cole’un popüler eseri An Extraordinary Union, ABD İç Savaşı sırasında geçen serinin ilkidir. Eski bir köle olan Elle, Birlik Ordusu adına casusluk yapmak için Güney’e geri döner. Görevi sırasında, Virginia’daki bir isyancı kalesi hakkında bilgi aramakta müttefik Malcolm ile tanışır. Atmosferik hikaye, zengin ayrıntılar ve doğru zamanlanmış bir gerilimden oluşuyor. Kitabın Alyssa Cole’a hak ettiği etkileyici övgüleri kazandıran bir aşk romanı olduğunu söyleyebiliriz.

16. Beyaz Geceler (1848)

Rus edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olarak gösterilen Dostoyevski’nin yazdığı her kitap dünya çapında en çok okunanlar arasına girmeyi başarmıştır. 1848 yılında yazdığı Beyaz Geceler kısa bir aşk hikayesini anlatıyor. Kitabımızın ana karakteri Petersburg gecelerinde gezerken bir kızla tanışır. Nastenka adındaki kız da, kahramanımız kadar yalnızdır.

Nastenka başka bir adama aşıktır ve bir yıldır ondan haber alamaz. Yaşadığı olayı ve duyduğu üzüntüleri, kitabın kahramanı hayalpereste anlatır. Fakat hayalperest zamanla Nastenka’ya karşı özel duygular beslemeye başlar. Bir süre sonra aşkını itiraf eder. Sevgilisinden ümidini kesen Nastenka da hayalperestin aşkına karşılık verir. Ancak tam mutlu olacaklar derken, Nastenka’nın eski sevgilisi çıkagelir. Hayalperest ise başladığı yere geri döner ve yeniden yalnız kalır.

17. Cinnamon and Gunpowder (2013)

Eli Brown’un yazdığı Cinnamon and Gunpowder, 1819’da ünlü bir şefin Mad Hannah Mabbot tarafından kaçırıldığı açık denizlerde bir serüveni anlatır bize. Geminin korkunç korsan kaptanı, kaçırdığı şefe haftada bir kez gurme yemek pişirmesini emreder ve karşılığında yaşamasına izin vereceğini söyler. Yazar kitap için “Yemek pişirmek özünde baştan çıkarmaktır, bu büyük bir sır değil.” ifadesini kullanıyor.

18. Böğürtlen Kışı

Aşk romanları listemize son zamanların en popüler yazarı Sarah Jio ile devam ediyoruz. Böğürtlen Kışı da yazarın kaleme aldığı sıcacık bir aşk hikayesi. Kitabın baş karakteri Vera, bir partide tanıştığı Charles ile aşk yaşamaya başlar. Ancak Charles’in ailesi Vera’yı fakir olduğu için istemez. Vera bir şey söylemeden Charles’dan uzaklaşır. Aradan zaman geçer, Vera arkadaşı Caroline’nin evinde yaşamaya başlar. Bu arada Vera’nın bir oğlu olur. Çalışmak zorunda olduğu için, oğlunu geceleri evde tek başına bırakarak, işe gitmek zorundadır.

İşe gittiği bir gece, eve döndüğünde oğlunu bulamaz. Mayıs ayı olmasına rağmen de kar ve fırtına vardır. Polise gidip oğlunun kaçırıldığını söyler ama polisler oğlunun kendisinin gitmiş olabileceğini düşünerek yardım etmeye yanaşmaz. Bunun üzerine çaresiz kalan Vera Charles’a haber verir. Kader, aşk, sevgi, umut, fedakarlık ve hüzün gibi birçok duyguyu aynı anda hissedeceğiniz kitap sizi sayfaları çevirdikçe daha da içine çekecek.

19. Katherine (1954)

Anya Seton’un meşhur aşk romanı Katherine, Katherine Swynford ve John of Gaunt arasındaki ünlü 14. yüzyıl aşkını anlatıyor. 1950’lerde yayınlandığı tarihten bu yana büyülenmiş bir okuyucu kitlesine sahip olan ve gerçek bir hikayeye dayanan bu klasik romanda soylu şövalyeler ve tutkulu yasak aşklar hikayenin merkezinde yer alıyor.

20. Dudaktan Kalbe (1925)

1925 yılında okuyucusuyla tanışan Dudaktan Kalbe, Reşat Nuri Güntekin’in hüzün dolu bir aşk hikayesini anlattığı kitabıdır. Konusuna kısaca göz atacak olursak kahramanımız Hüseyin Kenan, dayısı tarafından oldukça disiplinli bir şekilde büyütülmüştür. Mutsuz ve zor bir çocukluk döneminden sonra, müzik eğitimi almak için Avrupa’ya gider ve çok başarılı bir kemancı olur. Daha sonra dayısının ısrarıyla Türkiye’ye döner. Kitabın diğer kahramanı Lamia ise, daha Kenan’ı görmeden, kemanının sesine aşık olmuş, çocuk denecek yaşta bir genç kızdır.

21. Masumiyet Müzesi (2008)

Orhan Pamuk’un nadide ederi Masumiyet Müzesi harika betimlemeleri ile dikkat çekiyor. Roman, insanı hüzünlendiren bir dinamikte ilerliyor. Kitabın bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını barındırdığını söyleyebiliriz. Kemal, uzaktan akrabası olan Füsun ile aşk yaşamaya başlar fakat bir yandan da ailesinin ısrarı yüzünden başka biriyle nişanlanmak zorunda kalır. Bir süre gizli saklı devam eden aşkları, Füsun’un buluşma yerine gelmemesiyle son bulur.

Aradan zaman geçer, Kemal nişanı atar ve Füsun’u görmeye gider. Fakat Füsun bir başkasıyla evlenmiştir. Kemal her defasında, Füsun’un bir eşyasını çalarak biriktirmeye başlar. Masumiyet Müzesi de bu şekilde oluşuyor. Orhan Pamuk kitabının ardından 2012 yılında, İstanbul’un Beyoğlu semtinde, Masumiyet Müzesi’ni açtı. Romanı okuyanlar müzeyi ziyaret ederek de, Kemal ile Füsun’un yaşadığı aşkı, daha derinden hissedebilirler. Üstelik kitabı satın aldığınızda aynı zamanda bilet de almış oluyorsunuz. Şöyle ki romanın son sayfalarındaki bileti gişeye damgalatarak müzeye giriş yapmanız mümkün.

22. Anna Karenina (1877)

Aşk romanları listesinde bu kitaptan söz etmesek olmazdı. Rus edebiyatının önde gelen isimlerinden Lev Tolstoy Anna Karenina’yı 1877 yılında kaleme almıştır. Kitap 125 yazarın katıldığı oylamada, o güne kadar yazılmış en iyi roman olma ünvanını kazanmıştır. Kitabın konusuna gelirsek romanın asıl kahramanı Anna, evli bir kadındır. Sıkıcı giden evliliğinde bir gün genç bir adamla tanışır ve aşk yaşamaya başlar. Tüm yadırgamalara, itirazlara rağmen Anna Vronski ile, doludizgin bir aşk yaşar. Bir gün Vronski atından düşer ve yaralanır. Anna sevgilisinin öldüğünü düşünür ve yasak ilişkisini kocasına anlatır. Sevgilisinin ölmediğini anlayınca kocasından ayrılmak ister, fakat kocası boşanma talebini reddeder. Buna rağmen aşkına devam eden Anna bir süre sevgilisiyle kaçarak İtalya’da yaşar. Geri döndüğünde ise eşini aldatan, toplum tarafından dışlanan bir kadın haline gelir.

23. Eylül (1901)

Mehmet Rauf’un 1901 yılında yayınlanan Eylül isimli kitabı, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Kitapta Suad, Süreyya ve Necip Bey arasında geçen bir aşk üçlemesi anlatılıyor. Suad ve Süreyya evlidir, evlerine ziyaretlerine gelen akrabaları Necip Bey, Suad’a aşık olur. Suad kocasına ihanet etmek istemediğinden bu aşka karşılık vermez, fakat içten içe de Necip Bey’e bir şeyler hissetmeye başlar. Zaten yalnızlık ve karamsarlık duyguları içerisinde olan Necip Bey, Suad’a duyduğu aşk yüzünden kendine kızmaktadır. Çünkü, birçok kadının kocasını aldattığı için, o güne kadar kimseyle evlenmemiştir. Suad’ın diğer kadınlar gibi olmadığını, eşi Süreyya’ya ne kadar sadık olduğunu gördükten sonra hayranlığı git gide artar. Roman yasak bir aşk hikayesini psikolojik boyutlarıyla detaylıca ele alır.

24. Vadideki Zambak (1835)

Aşk romanları listemizi dünya klasikleri arasında yer alan Vadideki Zambak ile sonlandırıyoruz. Balzac’ın 1835 yılında yazdığı, aşk romanıdır. Ayrıntılı tahliller içeren romanda aşk ve acı temaları başarılı bir şekilde işlenmiştir. Kitabın ana karakteri Felix zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Kendinden yaşça büyük, üstelik evli ve çocuklu bir kadın olan Henriette’e büyük bir aşkla bağlanmıştır. Henriette, onu arkadaşı olarak gördüğü için bu duygulara karşılık vermez. Fakat kitabımızın kahramanı Felix, bu reddedilmeye rağmen sevdiği kadına duyduğu aşktan vazgeçmez. Büyük bir tutku duyduğu aşk, imkansızlık ve umutsuzluk doludur. O dönemin şartlarıyla günümüzü kıyasladığımızda, özellikle de bir erkeğin böyle büyük bir sadakatle sevmesi insanı şaşırtmıyor değil. Üstelik yazar bu aşkı o kadar usta bir şekilde betimlemiş ki Felix’i uzun zamandır tanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.