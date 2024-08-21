Hayatımıza değer katan kadınlar kitaplaştı

"Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” kitabının 3’üncüsü için kitap tanıtım etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” kitabının 3’üncüsü için düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine katıldı.

Lefkoşa’da Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER’in gerçekleştirdiği etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

KÖDER’i hazırladığı belgesel ve kitaplardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalarla iz bırakıldığını dile getirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kadınları geride bırakan toplumlar, geri kalmaya mahkumdur’ sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kadınına verdiği değerlere bugünlere geldiğini vurguladı.

Geçmişten geleceğe köprüler oluşturulurken, mücadele yıllarında kadınların başarılı olduğuna, aileyi ve toplumu ayakta tuttuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, fedakarlık ve mücadelenin başarının anahtarı olduğunu kaydetti.

Kitapta emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadınlarımız değerlerimizdir. Başarılarımızın sırrıdır. Kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. KÖDER Başkanı, yönetimi ve emeği geçenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

