Hasan Çakmak’ın yeni kitabı “Umuda YOLculuk” okuyucu ile buluştu

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı Umuda YOLculuk isimli kitap İstanbul’da okuyucu ile buluştu. İstanbul Dramatik Yayınları’nda kitapseverlerin beğenisine sunulan kitap seyahatname türünde kaleme alındı.

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak kültür sanat amaçlı davet edildiği ülkelerin bir kısmını anlattığı kitapta öne çıkan ülke ve şehirler söyle: Kanada/Toronto, İtalya/Roma, Fas/Kazablanka, Küba/Trinidad, Büyük Britanya/Oxford…

208 Sayfa olarak kaleme alınan “Umuda YOLculuk” isimli kitapta; yazar Hasan Çakmak’ın ve Doç.Dr. Ayşe Dalyan’ın önsözleri bulunuyor. Kitabın düzeltmelerini Can Sözer yaparken, Genel Yayın Yönetmenliği’ni Nurhan Uslu yaptı.

1 Ekim’den itibaren Türkiye’de dağıtıma çıkan kitap, Türkiye yanında birçok Avrupa ülkesinde de satışa çıktı. Kuzey Kıbrıs’ta kitap Deniz Plaza’da kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Kıbrıslı ressam Gülsün Karadayı’nın kapak resmini yaptığı Umuda YOLculuk isimli kitap, yazar Hasan Çakmak’ın 17. Türkçe kitabı olarak piyasaya sürüldü. Kitap İstanbul Dramatik Yayınları’nın 099. kitabı olarak yayınlandı.

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Yazar Hasan Çakmak kitabının tanıtım çalışmaları çerçevesinde gittiği Ankara’da “Umuda YOLculuk” isimli kitabını Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a takdim etti.

Umuda YOLculuk kitabının Türkiye’deki tanıtım çalışmaları Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la başlamış oldu. Kitap takdimi sırasında Mansur Yavaş Kıbrıs’a ve Kıbrıs Kültürü’ne olan ilgisini dile getirerek, yazar Hasasn Çakmak’a başarılar diledi.

Hasan Çakmak, Ankara’da birçok kültür kuruluşu ve üniversite kütüphanelerini de ziyaret ederek korona koşulları çerçevesinde yeni kitabı “Umuda YOLculuk”u tanıttı.

Yazar Hasan Çakmak yeni kitabının tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara’dan sonra Konya ve İstanbul ve Adaları ziyaret edecek. Lha

