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Hasan Çakmak’a Azerbaycan’da fahri profesörlük unvanı verildi

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Hasan Çakmak’a Azerbaycan’da fahri profesörlük unvanı verildi
Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tüm üniversitelerin bağlı olduğu Bilim ve Eğitim Merkezi tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Merkezi (Elm ve Tehsil) Hasan Çakmak’a yeni eğitim yılında Fililogiya Dalı’nda layik gördüğü fahri profesörlük unvanının dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları nedeniyle verildiğini açıkladı.
Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nadir Memmedli’nin imzasını taşıyan diploma önümüzdeki günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle, Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a takdim edilecek.
PANDEMİ SONRASI DİPLOMA TÖRENİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Azerbaycan’daki törenler de diğer ülkelerde olduğu gibi iptal edildi.
Yazar Hasan Çakmak’a diploma takdimi için gerçekleştirilecek olan Bakü’deki tören pandemi süreci sonrasına ertelendi.
Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı Prof.Dr. Memmedli, Azerbaycan eğitim sisteminin önemli bir payesi olan unvan için takdim töreninin önümüzdeki günlerde sağlık koşulları normale geldiği zaman yapılacağını ifade etti. Lha
 
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