Hasan Çakmak Makedonya’da Kıbrıs kültürünü anlattı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak dünyaya Kıbrıs kültürünü anlatmaya devam ediyor.

Yazdığı kitaplardan dolayı davet aldığı 50’nin üzerinde ülkede Kıbrıs Kültürü ile ilgili konuşmalar yapan Hasan Çakmak, geçtiğimiz günlerde Makedonya’da kültür sanat organizasyonunda konuştu.

Avrupa Birliği destekli Alman Göethe Enstitüsü tarafından Mekedonya’da düzenlenen organizasyonda konuşan yazar Hasan Çakmak Kıbrıs Kültürünü anlattı.

Makedonya’nın Skopji (Üsküp) şehrinde düzenlenen organizasyonda yazmış olduğu kitapları ve Kıbrıs’ı anlatan Hasan Çakmak “Kültürel Çeşitlilik için bölgesel ağ” toplantılarına katıldı.

MATÜSİTEB ziyareti

Yazar Hasan Çakmak Kuzey Makedonya’nın Skopji (Üsküp) şehrinde birçok sivil toplum örgütü ile kurum kuruluşları ziyaret etti.

Bu ziyaretlerin başında Mekedonya’da yaşayan Türkler için büyük önem taşıyan kısa adı MATÜSİTEB olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğini ziyaret etti.

MATÜSİTEB ziyareti sırasında Birlik Başkanı Tahsin İbrahim ile bir araya gelen Hasan Çakmak, yaptığı kültür sanat çalışmaları ve Kıbrıs’la ilgili bilgileri paylaştı.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de görüşmede yapmış oldukları kültürel çalışmaları anlatırken Hasan Çakmak’ı Makedonya’daki Türk derneklerinde ve okullarında birlikte çalışma yapmaya davet etti.

Ziyaret sonrasında yazar Hasan Çakmak, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim’e kitabını takdim etti. Ziyarette MATÜSİTEB yetkilileri ve Makedonyalı bazı eğitimci yazarlar da hazır bulundu.

Makedonya kültür basınıyla buluşma

Yazar Hasan Çakmak Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Skopji (Üsküp)’de faaliyet gösteren Yeni Balkan Gazetesi, Balkan Yayınları ve Makedonya Devlet Televizyonu ile Radyosu’nu ziyaret etti.

Makedonya Devlet Televiyonu ziyareti sırasında Hasan Çakmak’a Haber Dairesi Müdürü Sedat Azizoğlu eşlik etti.

Basın kuruluşları ziyaretlerinde Makedonyalı yazar Hüseyin Musli yazar Hasan Çakmak’a “Kızıl Yol” isimli kitabını takdim etti.

Basın ziyaretleri sonrasında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğüne yeni atanan Arif Konak ile bir araya gelen Hasan Çakmak, kültür sanat eksenli uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında enstitü binası gezilerek birlikte yeni projeler hayata geçirme konuşuldu.

Yazar Hasan Çakmak Makedonya öncesinde; Türkiye’de İstanbul ve Kosova’da Prizren şehirlerinde gençlere yazarlığı anlatmış ve yazar buluşması organizasyonunda konuşma yapmıştı.

