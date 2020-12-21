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Hasan Çakmak Mağusa’da “9 ülke, 9 şehri” anlattı

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Seyahatname türündeki YOL isimli kitabına konu ettiği 9 ülke ve 9 şehri anlatan Hasan Çakmak’ın, söyleşisi MyART Sanat Merkezi’nde geçtiğimiz cuma akşamı yapıldı

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Hasan Çakmak Mağusa’da “9 ülke, 9 şehri” anlattı

Gazeteci yazar Hasan Çakmak, MyART Sanat Merkezi’nin organizasyonu ile Mağusa’da 9 ülke, 9 şehri anlattı.
Seyahatname türündeki YOL isimli kitabına konu ettiği 9 ülke ve 9 şehri anlatan Hasan Çakmak’ın, söyleşisi  MyART Sanat Merkezi’nde geçtiğimiz cuma akşamı yapıldı.
Her türlü sağlık önleminin titizlikle alındığını ifade eden bir açıklamada yapan MyART organizasyon komitesi, sanat merkezinde gerçekleştirilen söyleşide sanatseverlerin gönül rahatlığı ile Hasan Çakmak’ın kitapları ile buluştuklarını ifade etti.
1 Aralık’ta Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de satışa sunulan Yol kitabının 5. baskısı, Kıbrıs ve Türkiye yanında 10 ülkede aynı anda okuyucunun beğenisine sunuldu.
Mağusa’da gerçekleştirilen söyleşide Hasan Çakmak; İsvişre/Cenevre, Polonya/Varşova, Ermenistan/Erivan, Hollanda/Amsterdam, İspanya/Madrid, Yunanistan/Atina, Avusturya/Viyana, Türkiye/Ankara ve Küba’nın Santa Clara ülke ve şehirlerini anlattı.
Söyleşi sonrasında Mağusalı sanatseverler için kitaplarını imzalayan Hasan Çakmak, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
MyART yöneticisi Mustafa Çığ, söyleşinin başında yaptığı konuşmada Hasan Çakmak’ın dünyanın birçok yerinde yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ve Hasan Çakmak’ı Mağusalı sanatçılar ve sanatseverlerle buluşturdukları için mutlu olduğunu dile getirdi.
Çığ, Hasan Çakmak’a MyART Sanat Merkezi’ni tercih ettiği için teşekkür ederken, işbirliklerinin devam edeceğini ifade etti.
MyART Sanat Merkezi  geçtiğimiz ay, yazar Hasan Çakmak’ı korona virüs salgını döneminde yaptığı edebiyat çalışmaları nedeniyle “Yılın Yazarı” seçmişti.

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