Hasan Bağlar’ın Kıbrıs’ın Kelebekleri Kitabı Çıktı

"Sabırla gorug helva olur, dud yabragı adlas olur” Kıbrıs Türk Atasözü

Kıbrıs’ın en önemli fotoğrafçılarından birisi olan Hasan Bağlar’ın geçen gün “Kıbrıs’ın Kelebekleri Arazi Rehberi ve Kelebek Fotoğrafçılığı” adlı kitabı yayımlandı. 240 sayfalık renkli baskılı eser bu alandaki bir boşluğu dolduruyor. Bu tip kitaplar ülkemizin doğası açısında çok önemli, hem ülkemize özün kelebeklerin sergilenmesi hem de onların korunması açsından çok önemli. Ayrıca bu türlerin nasıl fotoğraflanacağı nerelerde bulunacağı doğa severleri için bulunmaz fırsat. Ülkemizi tanıtacak olan kültürdür, sanattır, doğadır. Böylesi eserlerin çoğalıp bilinçli bir gençlik ve toplum yaratılması en büyük ümidimizdir.Yazar kitabı için şöyle diyor: “Ülkemizde var olan canlıların, yani biyoçeşitliliğin korunabilmesi, öncelikle bu yapıda yer alan canlıların tanınması, bilinmesi ve sevilmesi ile mümkün olabilir. Ayrıca bu doğal zenginliğin korunabilmesi, bizler tarafından fark edilmesine de bağlıdır. Bizlere düşen görev ise bu canlılara önem vermek ve gerekli hassasiyeti göstermektir.2015 yılında yayımlamış olduğum "Kuzey Kıbrıs'ın Kelebekleri" ve okumakta olduğunuz "Kıbrıs'ın Kelebekleri Arazi Rehberi ve Kelebek Fotoğrafçılığı" ile adamızda yaşayan kelebeklere dikkat çekerek onların bilinmesine ve tanınmasına katkıda bulunmaya çalıştım. Ayrıca kelebek fotoğrafçılığının inceliklerinin ve çekim tekniklerinin de anlatıldığı Kıbrıs'ın Kelebekleri Arazi Rehberi'nin (bu kitabın) tüm kelebek tutkunlarına, kelebek fotoğrafçılarına ve yeni başlayanlara faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ülkemizde bulunan kelebeklerin yaşam alanları küresel ısınma, iklim değişikliği, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, taş ocakları, tarımsal ilaçların bilinçsiz ve denetimsiz kullanımı gibi nedenlerden dolayı giderek yok olmakta ve nesillerinin geleceği tehdit edilmektedir.Ülkemizin doğası yok olmaya devam ederken doğa, döngüsünü -inatla- ağır aksak bir şekilde tamamlamaktadır. Bahar aylarının habercisi ve bu döngünün önemli enstrümanlarından olan kelebeklerimiz sessiz bir şekilde kanatlarını çırpmaya devam etmektedirler. Unutulmamalıdır ki, türlerimizi korumanın veya koruma tedbirleri alabilmenin en etkili yolu onları tanımaktan, onlar hakkında güncel ve doğru bilgileri edinmekten geçmektedir.Doğamızın ve doğal zenginliklerimizin yok olmasına seyirci kalamayız. Bir değişimin olması artık kaçınılmazdır. Ama bu değişimi gerçekleştirmek için öncelikle kendimizi değiştirmeliyiz.Başka bir dünya yok, başka bir Kıbrıs yok!!!”1974 yılında Limasol'da doğdu. İlk ve ortaokulu Akdoğan'da, liseyi Lefkoşa Türk Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi (AÖF) İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Atatürk öğretmen Akademi'sinde pedagoji ve Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı.2000 yılından beri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda çalışmakta. Evli ve iki çocuk babasıdır.2008 yılında futbolu bıraktıktan sonra fotoğraf çekmeye başladı. Çalışmalarında ağırlıklı olarak doğa ve makro fotoğraflarına yer vermektedir.2011 yılı Türkiye National Geographic Fotoğraf Yarışması "Love Magician" adlı fotoğrafıyla, Doğa Kategorisi birincisidir. Ayrıca 2014 yılında "Zeybeks" adlı fotoğrafı National Geographic USA tarafından satın alınarak tüm dünyada 2014 Ağustos ayı dergisinde aynı anda yayınlanmıştır.Yurt dışında düzenlenen fotoğraf yarışmalarında birçok ödül kazanmanın yanında prestijli kuruluşların dergi, takvim, kitap ve web sayfalarında fotoğrafları yayınlanmaktadır. FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) patronajı altında düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılarak istenilen kriterleri tamamlamış ve EFIAP unvanı almaya hak kazanmıştır.Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği (DİFSAD) kurucu üyelerinden olan Hasan Bağlar, dernek çatısı altında arkadaşlarıyla birlikte Diyafram Fotoğraf Dergisi'ni yayımlamaktadır. 2015 yılında Kuzey Kıbrıs'ın Kelebekleri isimli kitabı yayımlanmıştır. "Doğanın Kalbine Yolculuk" ve "Small Wonders" açmış olduğu önemli fotoğraf sergilerindendir.