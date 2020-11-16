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Hasan Bağlar'ın 'Sonbahar Penceresi' fotoğrafına Avrupa'dan ödül

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Hasan Bağlar'ın 'Sonbahar Penceresi' fotoğrafına Avrupa'dan ödül
Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency) (EEA) tarafından düzenlenen Doğayı Yeniden Keşfet (Rediscover Nature) fotoğraf yarışmasında Doğada Yakın Çekim (Close-ups Nature) kategorisinde birinciliği Hasan Bağlar’ın “Sonbahar Penceresi” (Window of Autumn) adlı fotoğrafı kazandı. 
Bağlar’ın fotoğrafı ayrıca Halkın Seçimi Ödülü’ne de layık görüldü.
Yarışmayla ilgili daha fazla bilgi https://www.eea.europa.eu/highlights/winners-of-eeas-rediscover-nature adresinden temin edilebilir. 
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