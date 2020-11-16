Hasan Bağlar'ın 'Sonbahar Penceresi' fotoğrafına Avrupa'dan ödül

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency) (EEA) tarafından düzenlenen Doğayı Yeniden Keşfet (Rediscover Nature) fotoğraf yarışmasında Doğada Yakın Çekim (Close-ups Nature) kategorisinde birinciliği Hasan Bağlar’ın “Sonbahar Penceresi” (Window of Autumn) adlı fotoğrafı kazandı.

Bağlar’ın fotoğrafı ayrıca Halkın Seçimi Ödülü’ne de layık görüldü.

Yarışmayla ilgili daha fazla bilgi https://www.eea.europa.eu/highlights/winners-of-eeas-rediscover-nature adresinden temin edilebilir.