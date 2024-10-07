Harid Fedai’nin ölümünün 7.yıl ve üstad Bener Hakkı Hakeri’nin 11. ölüm yıldönümünde onları sevgi ve saygıyla anıyoruz

2017 yılının 12 Ekim gecesini 13 Ekime bağlayan Cuma sabahı, büyük usta Harid Fedai sonsuzluğa gözlerini Yakın Doğu Hastanesi’nde yumuştu. Doğduğu gün vefat etmişti hoca, kaderin cilvesi aynı gün 12 Ekim günü beş yıl önce 2013 büyük usta Bener Hakkı Hakeri’nin de ölüm günü.Bener Hakkı Hakeri, Fikret Demirağ, Servet Sami Dedeçay, Ali Nesim, Özker Yaşın, bir bir büyük ustalar sonsuzluğa giderken, Kıbrıs Türk Yazınıda öksüz kalıyor. Tüm büyük ustalarla etkinliklerde, sempozyumlarda buluşup, sohbet etme, ne büyük bir mutluluk ve gurur.Harid hocayla çok uzun bir tanışıklık ve paylaşımımız oldu. Bir sürü yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre, seminer, kitap yazımı. Yazınımızın büyük bir arşivi onun kütüphanesinde yer alıyor umarım bunlar ya adına bir Vakıf’ta sergilenir ya da bir yere toplu olarak bağışlanır, bunların dağılması yazınımız ve kültürümüz için büyük bir kayıptır. Ustayı sevgi ve saygıyla anıyoruz, onu özleyeceğiz.12 Ekim 1930 Lefke-Kıbrıs doğumludur. Lefkoşa Lisesi’nden (1943-49), sonra yüksek-öğrenimini, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (1951- 53) ile İstanbul Üniversitesi’nde (1956-60) sürdürdü. Öğretmenlik, Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği, Lefke Sancak ve Bayrak Radyosu'nda yöneticilik yaptı. Bayrak Radyo (BRT) Kurumu bünyesindeki televizyonun kuruluş aşamasında (Eylül-Temmuz 1976-77) görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bu kurumdaki görevini tamamlayarak Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde bir süre (1983-88) çalıştıktan sonra üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.1992-2000 yıllarında Kıbrıs üniversitelerinde yöneticilik, yönetim kurulu ve araştırma merkezi üyeliği yaptı, öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985'den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye'de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitaplarının çoğu KKTC. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor. Özgün şiirde iç-ahengin en önemli öğelerden biri olduğuna inandığından bu görüşünü kanıtlayıcı ürünler vermeği sürdürmektedir. Şiirlerinden seçkin bir demeti Koza (1997) adlı kitapta toplamıştır. Ahmet Peykân takma-adıyla yayımladığı taşlama/mizah şiirleri ise henüz kitaplaşmış değildir.Lefkoşa Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü'nü (Haşmet Gürkan'la birlikte) (Şubat 1987); Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü'nü (Ekim 1998) ve İstanbul'daki Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü'nü (Mart 2002) almıştır. Türk Dil Kurumu'nun Haberleşme Üyesi'dir.Harid Fedai iki çocuk babası olup halen Lefkoşa'da yaşamını sürdürüyor.YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:1. Zenda Mahkûmları, AnthonyHope’dan tercüme, İstanbul 1952.2. Kıbrıs'ta Masum Millet Olayı, İstanbul 19863. Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler, Lefkoşa 1987.4. Kıbrıslı AşıkKenzi Divanı, 3 Cilt, İstanbul 1989-1993.5. Rûh-i Mecruh, Kaytaz-zâde Nâzım Efendi (ortak çalışma), Şiirler, İst., 1993.6. Fethiyye-i Cezire-i Kıbrıs, İstanbul 1997.7. Adsız Kitap, Müsevvid-zâde Avukat Osman Cemal, İst.1997.8. Lefkoşa Mevlevihanesi (ortak çalışma), İstanbul 1997.9. Kıbrıs Sanayi Mektebi, İstanbul 1997.10. Kıbrıs Efsaneleri, Lefkoşa 1997.11. Koza (Şiirler), İstanbul 1997.12. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Cilt 9 : Kıbrıs Türk Edebiyatı, Ankara 1997.13. Ziver Bey Tarihi, Ankara 1999.14. Hatıralar, Fadıl Niyazi Korkut (ortak çalışma) , Kıbrıs, 200015. Dr. Hâfız Cemal Lokmanhekim - Anı / Yaşantı -, 200116. Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler - 1, Ankara, 200217. Başhâkim Zekâ Bey, Lefkoşa, 200218.Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler- 2, Ankara, 200319. Handi Divanı-1 Gazeller, Ankara,200320. “Cümel-i Müntehabe-i Kemâl”den Seçmeler, Ankara,200321. Yadigar-ı Muhabbet,Lefkoşa,200422.Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler-1-,2005BENER HAKKI HAKERİ kimdir?Kıbrıs Türk edebiyatının en uzun soluklu yazarlarından Bener Hakkı Hakeri, yazınsal kültür arşivlerimize kazandırdığı çok yönlü eserleri ile kültürel varlığımızı zenginleştirmiş önemli değerlerimizdendir.Bener hoca öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Kıbrıs gazetesinde vefatına kadar düzeltmenlik ve kültür sanat sayfasını hazırlamıştı. Bu gazete ayrıca şahane kültürümüz üzerine yapmış olduğu bulmacalarla da dikkat çekmişti. Gazetede buluştuğumuz zamanlar bana özellikle “Öznur” olarak çağırırdı. Bol bol kültürümüz üzerine sohbet ederdik. Çok dürüst, dobracı dediği dedik bir kişiydi. Üretme aşkı bizlere çok şeyler öğretmiştir. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.21 Ocak 1936 Leymosun doğumlu Bener Hakkı Hakeri, 12 Ekim 2013 tarihinde, Lefkoşa’da, 77 yaşında aramızdan ayrıldı.Bener Hakkı Hakeri, yukarıda, kendisinin bilgilendirdiği kültür-sanat dergileri yanında, kronolojik bir sıralama ile şu kitaplarını yayımladı:1) Lefkoşa’nın Fethi (Destan)(1956-1962)2) Şiirlerle Nasrettin Hoca (1956)3) Aşk Olsun Aşka (Şiirler) (1962)4) İp (Şiirler) (1962-1963)5) Limasol Türk Savunması (Destan) (1964)6) Limasol’da İkinci Plevne Savunması (Destan) (1965)7) Hep Aşk Dedim (Şiirler) (1965)8) Birincisi (Yazı, Şiir, Öykü, Çeviri) (1968)9) Mağusa’nın Fethi (Destan) (…?...)10) Ayrılanlar (Piyes) (…?...)11) Üç Kere Limasol (Şiirler) (…?...)12) Platon, Ciciro, Epikuros ve Epiktetos'ta Ölüm Sorunu (1971)13) İnsan Niçin Okur? (Felsefi Diyalog) (1973, 1976)14) Kıbrıs’ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü (1982)15) Kıbrıs’taki Tarihi Eserler (1983)16) İlginç Olaylar ve Tarihi Eserlerle 1570’e Dek Kıbrıs Tarihi (1985, 1991)17) Kıbrıs Türk Ansiklopedisi (2 Cilt) (1992)18) Başlangıcından 1878’e Dek Kıbrıs Tarihi (1993, 1995)19) Kurtuluşa Kaçış (Anı-Roman) (1997)20) Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2000, 2006)21) Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü (Ödül Kitap) (2003)22) Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Tarihi (1571-1997) (2003, 2005)23) Dünden Bugüne Kıbrıs Tarihinde İlginç Olaylar (2003, 2006)24) On Üçüncü Heykel (Öyküler-Şiirler) (2006)25) Gabbarın Ölümü (Öyküler) (2006)26) 1878’den 1960’a Dek Kıbrıs Tarihi (2006)27) Beşibiryerde (Denemeler) (2006)28) Şiiristan (Şiirler) (2007)29) Casus Anten Teorisi (Öyküler) (2007)30) Kıbrıs’taki Tarihi Eserler (2008)Vefatından sonra Eralp Adanır, yayımlanmamış öykülerini 2.cilt halinde Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıkardı.Arz-ı HalBeni Leymosun’da Ankara Cadde’sinde aramaKemeraltı’nda da arama yokumZaten ne o cadde var ne de KemeraltıBeni Lefkoşa’da da aramaLâleli Cami’de yokum elektrik fabrikası yanında bir evde kiracı değilimİdadi Sokağında da arama otel yok artıkHaydarpaşa Camii karşısındaki lisede aramaLise de yok orda ben de yokum anlaMağusa’ya bakıveren ne Şerif Arzık adlı sokaktayımNe de Namık Kemal zindanına yakın yok olan oteldeki bir müşteriyimLokantada da değilim Gazi İlkokulu’nda arama boşunaCambulat İlkokulu’nda da bulamazsın beniNe de Leymosun’da 19 Mayıs Lisesi’ndeYa da Sedat Simavi İlkokulu’nda da yokumBakma sen Yukarı Çayönü’ndeki ilkokulaYalova’daki ilkokula da bakmaYokum oralarda daİstanbul mu Topkapı Şehremini Beyazıt’ta sonraYa da Koca Mustafa Paşa’daİstiklâl Caddesi’nde pansiyonda değilim bakmaYokum Cihangir’de Cennet Bahçesi’nde yokumYokum Ayaspaşa’da Taksim’deYokum Vadili’deİskele’de yokumLefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde bir apartmanGönyeli’de bir caddede bir binanın üçüncü katındaArama yokum anlaBak Küçük Kaymaklı’yaBak Karalım Apartmanları’ndan birineOradayım işteNe aşk ne meşk ne okul ne mokulNe gazete ne mazeteNe hastane ne pastaneBir gönülde de değilsem eğerYalnızım kendimle başbaşayımVe nefes alıp yaşamaktayımBener Hakkı Hakeri