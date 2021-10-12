Harid Fedai ve Bener Hakkı Hakeri ölüm yıldönümlerinde anılıyor

Kıbrıs Türk yazını büyük ustaları Harid Fedai’nin ölümünün 4.yıl dönümünde ve Bener Hakkı Hakeri’nin 8. ölüm yıldönümünde anılıyor.Büyük ustaların ölüm yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şu açıklamayı yaptı:“12 Ekim gecesi 13 Ekime bağlayan Cuma sabahı, büyük usta Harid Fedai sonsuzluğa gözlerini Yakın Doğu Hastanesi’nde yumuştu. Doğduğu gün vefat etmişti hoca, kaderin cilvesi aynı gün 12 Ekim günü 8 yıl önce 2013 büyük usta Bener Hakkı Hakeri’nin de ölüm günü.Bener Hakkı Hakeri, Fikret Demirağ, Servet Sami Dedeçay, Ali Nesim, Özker Yaşın, bir bir büyük ustalar sonsuzluğa giderken, Kıbrıs Türk Yazınıda öksüz kalıyor. Tüm büyük ustalarla etkinliklerde, sempozyumlarda buluşup, sohbet etme, ne büyük bir mutluluk ve gurur.Harid hocayla çok uzun bir tanışıklık ve paylaşımımız oldu. Bir sürü yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre, seminer, kitap yazımı. Yazınımızın büyük bir arşivi onun kütüphanesinde yer alıyor umarım bunlar ya adına bir Vakıf’ta sergilenir ya da bir yere toplu olarak bağışlanır, bunların dağılması yazınımız ve kültürümüz için büyük bir kayıptır. Ustayı sevgi ve saygıyla anıyoruz, onu özleyeceğiz.12 Ekim 1930 Lefke-Kıbrıs doğumludur. Lefkoşa Lisesi’nden (1943-49), sonra yüksek-öğrenimini, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (1951- 53) ile İstanbul Üniversitesi’nde (1956-60) sürdürdü. Öğretmenlik, Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği, Lefke Sancak ve Bayrak Radyosu'nda yöneticilik yaptı. Bayrak Radyo (BRT) Kurumu bünyesindeki televizyonun kuruluş aşamasında (Eylül-Temmuz 1976-77) görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bu kurumdaki görevini tamamlayarak Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde bir süre (1983-88) çalıştıktan sonra üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.1992-2000 yıllarında Kıbrıs üniversitelerinde yöneticilik, yönetim kurulu ve araştırma merkezi üyeliği yaptı, öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985'den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye'de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitaplarının çoğu KKTC. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor. Özgün şiirde iç-ahengin en önemli öğelerden biri olduğuna inandığından bu görüşünü kanıtlayıcı ürünler vermeği sürdürmektedir. Şiirlerinden seçkin bir demeti Koza (1997) adlı kitapta toplamıştır. Ahmet Peykân takma-adıyla yayımladığı taşlama/mizah şiirleri ise henüz kitaplaşmış değildir.Lefkoşa Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü'nü (Haşmet Gürkan'la birlikte) (Şubat 1987); Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü'nü (Ekim 1998) ve İstanbul'daki Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü'nü (Mart 2002) almıştır. Türk Dil Kurumu'nun Haberleşme Üyesi'dir.YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:1. Zenda Mahkûmları, AnthonyHope’dan tercüme, İstanbul 1952.2. Kıbrıs'ta Masum Millet Olayı, İstanbul 19863. Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler, Lefkoşa 1987.4. Kıbrıslı AşıkKenzi Divanı, 3 Cilt, İstanbul 1989-1993.5. Rûh-i Mecruh, Kaytaz-zâde Nâzım Efendi (ortak çalışma), Şiirler, İst., 1993.6. Fethiyye-i Cezire-i Kıbrıs, İstanbul 1997.7. Adsız Kitap, Müsevvid-zâde Avukat Osman Cemal, İst.1997.8. Lefkoşa Mevlevihanesi (ortak çalışma), İstanbul 1997.9. Kıbrıs Sanayi Mektebi, İstanbul 1997.10. Kıbrıs Efsaneleri, Lefkoşa 1997.11. Koza (Şiirler), İstanbul 1997.12. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Cilt 9 : Kıbrıs Türk Edebiyatı, Ankara 1997.13. Ziver Bey Tarihi, Ankara 1999.14. Hatıralar, Fadıl Niyazi Korkut (ortak çalışma) , Kıbrıs, 200015. Dr. Hâfız Cemal Lokmanhekim - Anı / Yaşantı -, 200116. Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler - 1, Ankara, 200217. Başhâkim Zekâ Bey, Lefkoşa, 200218.Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler- 2, Ankara, 200319. Handi Divanı-1 Gazeller, Ankara,200320. “Cümel-i Müntehabe-i Kemâl”den Seçmeler, Ankara,200321. Yadigar-ı Muhabbet,Lefkoşa,200422.Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler-1-,2005BENER HAKKI HAKERİ kimdir?Kıbrıs Türk edebiyatının en uzun soluklu yazarlarından Bener Hakkı Hakeri, yazınsal kültür arşivlerimize kazandırdığı çok yönlü eserleri ile kültürel varlığımızı zenginleştirmiş önemli değerlerimizdendir.21 Ocak 1936 Leymosun doğumlu Bener Hakkı Hakeri, 12 Ekim 2013 tarihinde, Lefkoşa’da, 77 yaşında aramızdan ayrıldı.Bener Hakkı Hakeri, yukarıda, kendisinin bilgilendirdiği kültür-sanat dergileri yanında, kronolojik bir sıralama ile şu kitaplarını yayımladı:1) Lefkoşa’nın Fethi (Destan)(1956-1962)2) Şiirlerle Nasrettin Hoca (1956)3) Aşk Olsun Aşka (Şiirler) (1962)4) İp (Şiirler) (1962-1963)5) Limasol Türk Savunması (Destan) (1964)6) Limasol’da İkinci Plevne Savunması (Destan) (1965)7) Hep Aşk Dedim (Şiirler) (1965)8) Birincisi (Yazı, Şiir, Öykü, Çeviri) (1968)9) Mağusa’nın Fethi (Destan) (…?...)10) Ayrılanlar (Piyes) (…?...)11) Üç Kere Limasol (Şiirler) (…?...)12) Platon, Ciciro, Epikuros ve Epiktetos'ta Ölüm Sorunu (1971)13) İnsan Niçin Okur? (Felsefi Diyalog) (1973, 1976)14) Kıbrıs’ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü (1982)15) Kıbrıs’taki Tarihi Eserler (1983)16) İlginç Olaylar ve Tarihi Eserlerle 1570’e Dek Kıbrıs Tarihi (1985, 1991)17) Kıbrıs Türk Ansiklopedisi (2 Cilt) (1992)18) Başlangıcından 1878’e Dek Kıbrıs Tarihi (1993, 1995)19) Kurtuluşa Kaçış (Anı-Roman) (1997)20) Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2000, 2006)21) Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü (Ödül Kitap) (2003)22) Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Tarihi (1571-1997) (2003, 2005)23) Dünden Bugüne Kıbrıs Tarihinde İlginç Olaylar (2003, 2006)24) On Üçüncü Heykel (Öyküler-Şiirler) (2006)25) Gabbarın Ölümü (Öyküler) (2006)26) 1878’den 1960’a Dek Kıbrıs Tarihi (2006)27) Beşibiryerde (Denemeler) (2006)28) Şiiristan (Şiirler) (2007)29) Casus Anten Teorisi (Öyküler) (2007)30) Kıbrıs’taki Tarihi Eserler (2008)