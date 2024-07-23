Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi” perşembe günü açılacak.



YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapması bekleniyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 17.00’de açılacak sergide, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserleri yer alacak. Sergi, 20 Eylül tarihine kadar 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

