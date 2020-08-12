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Güzel sanatlar karma sergisi cuma gün açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk dünyasından toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi” cuma günü saat. 09.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak.

Güzel sanatlar karma sergisi cuma gün açılıyor

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”nde, KKTC, YDÜ ve Türk dünyasından ödüllü 40 sanatçının resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraflarından oluşan eserleri yer alacak. 


 

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