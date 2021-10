Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna anlamlı sergi

Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna Güzel Sanatlar Denizcilik ve Gemi Modelleri sergileri düzenlendi

Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda geçen ay açtığı ve hala ziyarete açık olan Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Modelleri Sergisi’nin ardından deniz ve denizcilik temalı koleksiyonlarından oluşan sergiler açmaya devam ediyor. Yakın Doğu Sanat Müzesi’inde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katlımı ile açılan Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının deniz temalı 45 eserini bir araya getiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 382’inci sergisinde resim, heykel, illüstrasyon ve baskı resim çalışmalar yer alıyor.Açılışı yapılan Gemi Modelleri Sergisi’nde ise aralarında Fenerbahçe Vapuru, Halep Vapuru, 1850 Beşiktaş, Nehir Gemisi, Paşabahçe Vapuru, Baştarde, Bandırma Vapuru, Savarona Yatı ve Söğütlü Yatı gibi önemli gemilerin gerçekçi modelleri yer alıyor. Sergide İsmail Topal’ın modellerinin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi doktora öğrencisi, sanatçı İsmail Gündoğan’ın eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna düzenlediği sergilerin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.Konuşmasına, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çok değerli sanatçıların büyük emeklerle ortaya çıkardığı eserler, Mavi Vatan Akdeniz'deki geçmişimiz ve tarihimizin yanı sıra şimdiyi ve geleceğimizi de yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne her gelişinde yeni eserlerle karşılaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Oluşumu’nun bir amiral gemisi olarak, kültürle sanatla, eğitimle, sanayi ile ülkemize önemli değerler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.Konuşmasına “Yakın Doğu Oluşumu ve GÜNSEL Ailesi’nin çok önemli bir misyonunun somutlaşarak gözlerle buluşup insan ruhuna dokunduğu Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde bir aradayız” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 40’ıncı yaşın insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, açılışı yapılan sergilerin Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna düzenlendiğini hatırlattı. “Geriye dönüp baktığımda henüz 30’lu yaşlarının başındayken ülkemizin ve bölgemizin amiral gemisi Yakın Doğu Oluşumu’nun kaptanlığını devralarak, bu sürede başardıkları, İrfan Hocamızın 40 yaşın getirdiği derin kavrayışı çok önceden edindiğinin bir göstergesi” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Oluşumu’nun imza attığı başarılardan söz etti.Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Oluşumu, yaklaşık yarım asıra yaklaşan varlığı boyunca her daim bilimde, eğitimde, sağlıkta, sanatta, kültürde Kuzey Kıbrıs’ımıza yön veren vizyon belirleyen bir amiral gemisi oldu. Hem kurum hem ülke olarak çok yol kat ettik. Suat Hocamızın kılavuzluğu ve İrfan Hocamızın kaptanlığında hayata geçen; ülkemizin milli ve yerli otomobili GÜNSEL, yerli PCR kitlerimiz, yerli aşı geliştirme çalışmalarımız, bilimsel üretkenliği ve eğitim kalitesinde dünya genelinde adını her geçen yıl çok daha yukarılara yazdıran, her yıl daha güçlü bir ses olarak yükselen Yakın Doğu Üniversitemiz ve emin adımlarla büyümeye devam eden Girne Üniversitemiz, günlük hayatımızı, ruhumuzu ve gözümüzü güzelleştiren sanatsal üretkenliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin varlığını ve var olma inadını bütün dünyaya gösterdi, göstermeye de devam ediyor” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasının sonunda ise Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş gününü kutlayarak “Yakın Doğu Ailesinin her bir ferdi adına, içtenlikle söylemek isterim ki, bizler kaptanımıza inanıyor, güveniyor ve yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız” dedi.Bir ada ülkesi olan Kıbrıs'ın tarihinde ve kültüründe denizciliğin taşıdığı öneme değinen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Fakültemiz sanatçılarının deniz ve denizcilik temalı eserleri ile İsmail Topal ve İsmail Gündoğan’ın gerçekçi gemi modellerini bir araya getiren sergilerimizin, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna olması ise bizler için ayrı bir onur” ifadelerini kullandı.Yakın zamanda açılacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi için duydukları heyecanı paylaşan Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sahip olduğumuz müzeler zincirimize yeni bir yıldız daha ekleniyor. Teal Gemisi, dönüşeceği Denizcilik Tarihi Müzesi ile özellikle genç nesillere tarihsel bir ışık olacak” dedi.Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in onuruna Can Yücel’in 40 yaş temalı “Davet” isimli şiirini okuyarak tamamladı.