Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, cuma günü saat 20.00’de başlayacak oyun, Türkçe alt yazılı ve ücretsiz sahnelenecek.
1870 yılında İstanbullu yazar Dimosthenis Misitzis tarafından kaleme alınan, iki toplumu ortak bir etkinlikte buluşturacak, bir Kıbrıslı Türk oyuncunun da sahne alacağı “Fiakas” canlı müzik ve danslarla izleyiciye 75 dakikalık bir seyir sunacak.
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