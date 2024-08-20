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Gözmen’in hayatı kitaplaştı

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Doktor Tahsin Gözmen’in hayat hikayesini anlatan “Bladan’dan Batum’a” adlı kitabın tanıtımı yarın yapılacak

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Gözmen’in hayatı kitaplaştı
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1891-1983 yılları arasında yaşayan doktor Tahsin Gözmen’in hayat hikayesini anlatan “Bladan’dan Batum’a” adlı kitap yayınlandı.
Doktor Tahsin Gözmen’in 1910’dan itibaren kendi el yazısıyla kalem aldığı notlardan, oğlu Doktor Soyer Gözmen tarafından yayına hazırlanan kitabın tanıtımı 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da gerçekleşecek.
İngiliz sömürge döneminde Osmanlı tebaası olarak Mağusa kazasının küçük bir köyünde fakir bir çiftçinin oğlu olarak büyüyen Tahsin Gözmen, tıp eğitimi için İstanbul Askeri Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı.  Bu dönemde Osmanlı’nın çöküşünü, Birinci Dünya Savaşı’nı, Anadolu’da Yunan ve diğer ülkelerin işgalini, ve Kısmen Kurtuluş Savaşı’nı yaşadı.
Tahsin Gözmen, notlarında, 1921 yılından itibaren Kıbrıs’ta zor şartlarda hekimlik yaparken, Trahomla savaş mücadelesini kazanmış, Karma Belediyeyi, toplumlararası gerilimleri, çatışmaları ve adanın bölünmesine varan gelişmeleri yakından ve aktif olarak yaşamış, Lefkoşa’nın ilk Türk Belediye Başkanı olmuş, politik ve sosyal alanlarda çok etkin olmuş, bir dönem pasifize edilmeye çalışılmış bir aydını anlatıyor.
Kitapta doktor Tahsin Gözmen’in hayatı boyunca tuttuğu notlara dayanarak 1966 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı anılarına ve birtakım fotoğraflarla belgelere de yer veriliyor.
 
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